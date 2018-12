Calcio: Eccellenza, vincono Aygre e PDHA che si prepara al big match con il Verbania

Vince fuoricasa per 2 a 1 l’Aygreville contro il Lucento nell'ultima partita di andata del campionato di Eccellenza. Di Damiano Furofri e Ayoub Zlourhi le reti del successo valdostano. ll Pont Donnaz Hone Arnad, dal canto suo festeggia il ritorno al secondo posto in classifica: gli orangerossoblu hanno sconfitto per 3 a 0 il Borgovercelli e hanno scavalcato in classifica l’Accademia Borgomanero, che ha pareggiato 0 a 0 con l'Alicese.

Capolista di Eccellenza è il Verbania, che sfiderà il PDHA il 13 gennaio sul campo di Hone in quello che si annuncia come il match della stagione.

E causa maltempo sono state rinviate le partite S.V.C - Charvensod di Promozione, Valdigne-Grand Paradis e Montjovet Champdepraz-Aosta Calcio 511 di Seconda categoria.