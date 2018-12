5° BORSA DI STUDIO “BRAVI A SCUOLA E NELLO SPORT”

Il Panathlon club du Val d’Aoste comunica che l’Area 3 Piemonte Valle d’Aosta, Distretto Italia del Panathlon International, anche per quest’anno istituisce la Borsa di studio “Attilio Bravi”, in ricordo di un ex panathleta (Governatore dell’Area 3 dal 2000 al 2008), e già grande atleta (olimpionico di salto in lungo a Roma 1960) e docente di educazione fisica e sportiva.

La Borsa di studio è riservata agli “Studenti-Atleti’’ che nel 2018/2019 frequentano l’ultimo anno scolastico della Scuola Secondaria di Secondo Grado e che nel 2017/2018 abbiano conseguito buoni risultati sia nello studio sia nelle specifiche discipline sportive a livello federale praticate.

È inoltre richiesto che i partecipanti risiedano nel territorio in cui opera uno dei Club del Panathlon che aderiscono all’iniziativa. Le Borse di Studio del valore di 1200 €uro al primo classificato, di 800 €uro al secondo classificato, di 600 €uro al terzo classificato e di 400 €uro al quarto classificato saranno consegnate durante l’Assemblea Ordinaria dell’Area 3 Distretto Italia-Panathlon International, in programma nella primavera del 2019.

REQUISITI SCOLASTICI

• Avere conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 la media uguale o superiore all’8,00.

• La media scolastica sarà calcolata sulla base delle votazioni finali ottenute in tutte le materie, Scienze motorie (già Educazione Fisica) e Condotta comprese (è esclusa Religione).

REQUISITI SPORTIVI

• Saranno presi in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti dagli studenti tesserati per Associazioni Sportive che partecipano a gare di rango federale delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate del CONI e del CIP;

• Per partecipare al bando di concorso è necessario:

a) Essersi classificata/o tra i primi 3 posti o avere partecipato a Gare Internazionali in rappresentanza dell’Italia o con il Club di appartenenza;

b) Essersi classificata/o tra i primi 3 posti o avere partecipato ai Campionati Italiani sia assoluti sia giovanili.