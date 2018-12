Calcio mercato: Sfumato Varvelli l'Aygreville punta tutto su Zlourhi

Non si placa la 'caccia' dell'Aygreville ai giovani talenti e, dopo aver perso d'un soffio la 'preda' Varvelli, il patron Simone Zoppo si è subito dato da fare e ha già portato tra le Aquile lo svincolato Ayoub Zlourhi, marocchino di talento che in Valle ha giocato cin Charvensod e Valllée d'Aoste.

Per l'accordo mancano solo le firme ufficiali: il giovane e promettente calciatore si sta allenando da una settimana a Villeneuve. All'Aygreville è arrivato anche Suley Montari, ex PDHA ed ex Trino, che avrà uno ruolo strategico di 'jolly'; ceduti in prestito al St-Vincent/Chatillon il portiere Alberto Casale Brunet, il centrocampista Simone Telesforo e i difensori Didier Vuillermoz e Alberto Del Col.