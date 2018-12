Calcio Tavolo: Al Major of Italy FISTF buona esperienza ma niente risultato per l'Aosta

L’ASD Calcio Tavolo Aosta gareggiava sia per la competizione Individuale con Filippo Filippella e Dario Di Muri sia per la competizione a Squadre con la squadra composta da Filippo Filippella, Dario Di Muri, Giovanni Navarra, Paolo Ciboldi ed Hélène Boniface.

Nella competizione Individuale i giocatori aostani non avevano chance di successo, ma miravano a non sfigurare. Filippo Filippella, nella Categoria Open e Dario Di Muri nella Categoria Veteran dovevano affrontare avversari ben più quotati, che si muovono molto a livello internazionale, per di più erano presenti quasi tutti i più forti giocatori italiani delle varie Categorie di Calcio Tavolo, dove, rispetto alla Categoria Subbuteo (che utilizza i materiali tradizionali), l’ASD Calcio Tavolo Aosta non brilla in ugual modo.

Nella Categoria Open, Filippo Filippella non riusciva a superare le fasi eliminatorie sconfitto per 0-2 dal n° 2 del Ranking FISTF nella Categoria Under 19, il maltese Jurgen Balzan (Valletta SC) e per 1-5 dal greco Georgios Koutis (TSC Falcons Athens), effimero il pareggio per 2-2 contro Marco Midoro (CCT Torino 2009).

Finito nel Tabellone Cadetti, nei Sedicesimi di Finale, Filippo Filippella, pur giocando un’ottima gara, veniva eliminato da Riccardo Schito (SC Virtus 4 strade Rieti). In vantaggio nella prima frazione di gioco, avendo più di un’occasione per chiudere l’incontro, l’aostano subiva la rete del pareggio a 3 secondi dallo scadere dell’incontro. Nel sudden death, Filippella, partiva all’attacco, ma il palo gli negava la vittoria e, sul capovolgimento di fronte, Schito faceva suo l’incontro ed il passaggio al turno successivo con la rete del 2-1.

Nella Categoria Veteran, Dario Di Muri aveva stessa sorte del compagno di squadra e non superava le fasi eliminatorie sconfitto per 0-1 da Alex Modeste (FTC Issy-les-Moulineaux), per 2- 5 da Claudio Dogali (SC Catania 1987) e per 1-5 da Stefano Bacchin (SC Master Sanremo). Molto meglio il cammino del rossonero nel Tabellone Cadetti. Nei Sedicesimi di Finale sconfiggeva 3-2 Marino Caviglia (SC Master Sanremo), dopo aver terminato in svantaggio per 0- 2 la prima frazione di gioco, nella ripresa riusciva a recuperare ed a condurre in porto un meritato pareggio che portava entrambi i giocatori al sudden death.

Nel tempo supplementare a morte istantanea, alla prima occasione, Di Muri realizzava la rete del 3-2 che gli consentiva di aggiudicarsi la gara ed accedere agli Ottavi di Finale. Negli Ottavi di Finale, Dario Di Muri la fortuna aiutava il rossonero che si aggiudicava per forfait 5-0 l’incontro contro Giulio Astengo (Flickers Milano) e si guadagnava l’accesso ai Quarti di Finale. Nei Quarti di Finale terminava la corsa del giocatore dell’ASD Calcio Tavolo Aosta che veniva annichilito dal forte Eric Naszalyi (FTC Issy-les-Moulineaux) il quale si imponeva con un pesantissimo 1-7. Domenica 9 Dicembre era la volta del torneo a Squadre.

Per l’ASD Calcio Tavolo Aosta era un’occasione di confronto con squadre di categoria superiore e di livello internazionale. Nessuna pretesa per gli aostani che partivano senza alcun favore di pronostico. Il girone eliminatorio era già arduo con gli spagnoli della Tiburones FM, la SC Salernitana e la SC Stradivari Cremona 2.

Nel primo incontro dell’ASD Calcio Tavolo Aosta contro gli spagnoli, grande match di Hélène Boniface, che bloccava sull’1-1 Vicenc Prats (a cui subentrava Antonio Montano), non supportato dai risultato degli altri tre compagni di squadra. Dario Di Muri veniva sconfitto per 1-2 da Jean-Michel Cuenca, Giovanni Navarra per 1-7 da Daniel Scheen e Filippo Filippella per 0-5 a tavolino da David Gonzalez (ritirandosi dal match sul punteggio di 1-3 per il grave comportamento anti sportivo dell’avversario non sanzionato dall’arbitro) comportando la sconfitta per 0-3 dell’ASD Calcio Tavolo Aosta.

Il secondo incontro del gruppo contro la SC Stradivari Cremona 2 portava ad un’altra sconfitta per 0-3. Stavolta era il solo Giovanni Navarra a non uscire sconfitto dal proprio match pareggiando per 2-2 contro Gian Marco Pedicini. Viceversa Dario Di Muri era sconfitto per 1-4 da Maurizio Brillantino, Hélène Boniface (a cui subentrava Paolo Ciboldi sul 1-4) era sconfitta per 1-6 e Filippo Filippella era sconfitto per 2-3 da Matteo Brillantino. Il terzo incontro, inutile ai fini del passaggio del turno, contro la SC Salernitana terminava con la sconfitta per 0-4 con gli aostani già fuori dal Tabellone Master.

Filippo Filippella perdeva per 1-2 contro Lucio Canicchio, Giovanni Navarra perdeva per 0-3 contro Chris Thomas, Dario Di Muri cedeva per 3-5 a Jean Carl Tabone ed Hélène Boniface (sostituita da Paolo Ciboldi sul punteggio di 0-4) veniva sconfitta per 0-7 da Andrea Casentini. Nel Tabellone Cadetti, l’ASD Calcio Tavolo Aosta, affrontava negli Ottavi di Finale la SC Trento Subbuteo. Per gli aostani era un match importante, dal momento che i trentini saranno loro avversari nella prossima Serie D ad Aprile 2019.

Filippo Filippella combinava bene gli accoppiamenti dei singoli incontri ed il match era in bilico fino al termine della prima frazione di gioco, ma nella ripresa tutti gli incontri giravano male per gli aostani che chiudevano sconfitti per 0- 4 ed eliminati dal Torneo. Filippo Filippella perdeva per 1-3 contro Enrico Giannarelli, Hélene Boniface 1-2 contro Ismaele Caurla, Giovanni Navarra per 2-4 contro Ruggero Torboli e Dario Di Muri usciva sconfitto per 5-7 nel match contro Pierluigi Bevilacqua.

Sicuramente il torneo sia Individuale che a Squadre erano molto impegnativi per i giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, visto anche il livello qualitativo degli avversari, ma i giocatori aostani hanno mostrato i limiti che hanno nelle Categorie Calcio Tavolo rispetto alla Categoria Subbuteo dove risultano nettamente più competitivi.