Calcio: Promozione, pari dello Charvensod, SVC travolto 7 a 1

Con un pareggio casalingo per 1 a 1 contro la Rivarolese seconda in classifica (gol valdostano di Sebastian Rovira), lo Charvensod ottiene un punto prezioso nel girone B del campionato di Promozione.

Soddisfatto mister Claudio Fermanelli per una dodicesima posizione (18 punti) da dove dovrebbe essere piuttosto facile portarsi praticamente fuori dalla zona playout. Crolla miseramente, invece, il Saint-Vincent/Chatillon che sotto gli occhi del mister Matteo Bravi e del presidente, Luca Bertuletti, esce sconfitto per 7 a 1 dal campo del Lascaris e resta ultimo in classifica con 6 punti.

Per quanto riguarda il resto della giornata, l'Esperanza blocca il Rivoli in una partita condizionata, come quasi in tutto il girone, dal vento: 1-1 il finale con i locali di Nisticò a rincorrere gli ospiti

A quota 25 occhio al Bollengo adesso in piena zona playoffs: gran momento per i biancoverdi che espugnano Settimo 0-1 e condannano i locali all'ennesimo ko. Coi playout a -1 ora è crisi per le violette.

L'Ivrea Banchette fa 2-1 alla Nolese, il Volpiano passa 0-2 a San Maurizio Canavese e l'Ivrea 1905 castiga fuori casa il Quincitava con un rigore (0-1). L'Alpignano ha sconfitto il Gassino per 3 a 2.