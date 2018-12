Calcio: PonPont Donnas, sorpasso in vetta: Aygreville sconfitto in casa

Altro cambio sul trono del 1° posto in classifica: stavolta è davanti il Pont Donnaz, che batte 0-1 la Pianese e approfitta dell'1-1 esterno del Verbania a Baveno. Occhio però a chi insegue: vanno fortissimo il Vanchiglia, che a Torino supera 2-1 il BorgoVercelli (botta e risposta tra Cravetto e Rognone, nel finale il gol decisivo di Sene) e soprattutto l'Accademia Borgomanero (1-3 al Lucento, doppietta di Secci e Poi, espulso tra i locali Chiatellino dopo un altro gol del giovane Concilio).

Tra gli altri risultati bella vittoria per 2-0 della ProSettimo sugli Orizzonti, ancora a fondo classifica, tris esterno della Biellese di Roano (Ceria, Paladino, Testori) in casa dell'Aygreville) e pareggi per 1-1 in Alicese-Trino e 0-0 in Arona-Romentinese.