Calcio: Saint-Pierre U19 femminile alle Final Eight Scudetto ad Anzio: decisiva la vittoria a Firenze

La formazione U19 femminile dell’Unione Sportiva Saint-Pierre ASD si qualifica alle fasi finali del Campionato Nazionale di categoria, in programma ad Anzio (Roma) dal 5 al 7 giugno, con formula Final Eight. Alla manifestazione prenderanno parte anche Lazio, Cagliari, Bitonto, Audace Verona, Okasa Falconara, Women Roma e Aosta Calcio 511, che rappresenterà anch’essa il territorio valdostano. L’avversaria del primo turno sarà definita dopo la sfida tra Lazio e Cagliari.

La squadra valdostana aveva chiuso la regular season al terzo posto, accedendo così al Girone Silver, riservato alle formazioni chiamate a contendersi l’accesso alle fasi finali. Nel girone erano presenti Atletico Foligno, Kick Off, Midland Global Sport, TikiTaka Francavilla e Futsal Molinella.

Determinante per la qualificazione è stata la vittoria ottenuta sabato a Firenze contro il Midland Global Sport, in un match delicato che vedeva Saint-Pierre e Foligno appaiate in classifica. Il successo era necessario per conquistare il pass grazie allo scontro diretto.

Il risultato finale è stato di 5-3 per le valdostane.

La gara si è aperta con il vantaggio firmato dalla capitana Asia Orfano, seguita dal pareggio delle padrone di casa. Nuovo vantaggio Saint-Pierre ancora con Orfano, autrice di una doppietta, che porta a otto le reti nella seconda fase del campionato. Il 3-1 arriva grazie a Darlisa Cagnola, brava a ribadire in rete dopo una respinta del portiere.

Nel secondo tempo il Midland accorcia fino al 2-3, ma Martina Brunelli ristabilisce le distanze con una rete nata da una manovra costruita dal portiere e sviluppata in fase offensiva. Le toscane tornano ancora in partita con il 3-4, prima del definitivo 3-5 firmato da Angelica Gulino, protagonista di una conclusione sotto l’incrocio su azione avviata da Orfano e rifinita da Brunelli.

Soddisfazione nelle parole di Simone Esposito, direttore generale e responsabile della comunicazione del club: “Una bellissima partita. Sono molto contento che per il secondo anno consecutivo siamo alle fasi finali scudetto. È una riconferma importante per tutti noi, considerando gli impegni e un percorso non semplice. Faccio i complimenti alle ragazze, al mister e a tutto lo staff.”

Queste le giocatrici a disposizione dell’U19 nazionale femminile: Yasmine Aloui, Gaia Bottiglieri, Sara Branche, Martina Brunelli, Darlisa Cagnola, Sophie Careri, Michelle Carrozzino, Gaia Ciavarella, Aurora D’Asta, Bianca Fantini, Asia Filippone, Sharon Filippone, Angelica Gulino, Letizia Melidona, Asia Orfano, Ilary Piras, Margot Ronc, Giulia Vittori, Kristel Zorzato.

Presidente Marco Tomassi, vice presidente Carmelo Nicosia, direttore generale Simone Esposito, allenatore Eric Filippone, dirigenti Stefano Brunelli e Jennifer Stevanoni, preparatrice atletica Letizia Lauri.