CIA/CIJ Summer Biathlon: Carrara, Mariotti e Contoz d’argento ad Anterselva

Seconda giornata dei Campionati italiani di Biathlon estivo, domenica mattina, ad Anterselva (Bolzano), format che consegna a Michela Carrara, Nayeli Mariotti Cavagnet e Manuel Contoz la medaglia d’argento nell’Inseguimento.

Categoria Senior * 10 km f / 12,5 km m – CIA Ins – Rimonta dalla quinta posizione della Sprint e indossa la maglia tricolore l’altoatesina dei Carabinieri Rebecca Passler (53’57”6; 0 0 0 1) davanti alla vincitrice di ieri, la finlandese Suvi Minkinen (54’20”2; 0 0 2 1) e

all’austriaca, nona nella Sprint, Anna Gandler (54’34”4; 1 0 0 0). Risale di sette posizioni, chiude 4° assoluta ed è medaglia d’argento, a 41”3 dalla vincitrice, Michela Carrara (Cse; 54’38”9; 0 0 1 1) e bronzo a, 5°, Hannah Auchentaller (Cs Carabinieri; 54’41”0; 1 0 1 2); 7°, e

4° dei tricolori a 1”4 dal podio, Samuela Comola (Cse; 54’42”4; 1 0 1 1); 19° Beatrice

Trabucchi (Cse; 56’50”1; 0 1 0 0; 6°); 22° Martina Trabucchi (Cse; 57’27”6; 2 1 0 2; 7°); 24° Ilaria Scattolo, 28° Astrid Plosch, 32° Denise Planker, 34° Francesca Brocchiero (Cse). In campo maschile, bissa il successo della Sprint Tommaso Giacomel (1h 00’35”5; 1 0 1 1), con argento e bronzo che vanno, 4° e 5° assoluti, a due poliziotti: il cuneese Marco Barale e al friulano Daniele Cappellari. In 12° posizione Didier Bionaz (Cse; 1h 03’52”2; 0 1 3 1; 7°); 19°

David Zingerle (Cse); 20° Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 1h 05’04”6; 0 0 1 1); 25° e 26° Nicolò Giraudo e Davide Compagnoni (Cse).

Categoria Juniores * 10 km f / 12,5 km m – CIA Ins – Netta la vittoria della finlandese, già prima nella Sprint, Inka Hamalainen (56’33”4; 1 0 2 1) che precede le prime due della kermesse tricolore: la poliziotta friulana Maya Pividori (1h 01’06”8; 2 0 1 1) e Nayeli Mariotti

Cavagnet (Fiamme Gialle; 1h 01’21”6; 1 2 2 2) e bronzo di categoria che va a, 6°,

all’altoatesina Eva Huytter (1h 03’49”0; 3 1 1 1). Recupera due posizioni rispetto alla Sprint ed è secondo Manuel Contoz (Fiamme Oro; 1h 05’57”9; 1 2 2 1) alla spalle del finanziere cuneese, argento il giorno precedente, Nicola Giordano (1h 03’35”4; 0 0 1 1) e bronzo a un altro cuneese, il carabiniere Michele Carollo (1h 06’14”9; 1 3 0 2). Al 10° e 11° posto Davide Cola

(Cse) e Michel Deval (Cse; 1h 10ì’27”0; 2 1 0 2).