01 settembre 2025, 08:25

CIA/CIJ Summer Biathlon: Carrara, Mariotti e Contoz d’argento ad Anterselva

Seconda giornata dei Campionati italiani di Biathlon estivo, domenica mattina, ad Anterselva (Bolzano)

Seconda giornata dei Campionati italiani di Biathlon estivo, domenica mattina, ad Anterselva (Bolzano), format che consegna a Michela Carrara, Nayeli Mariotti Cavagnet e Manuel Contoz la medaglia d’argento nell’Inseguimento.

Categoria Senior * 10 km f / 12,5 km m – CIA Ins – Rimonta dalla quinta posizione della Sprint e indossa la maglia tricolore l’altoatesina dei Carabinieri Rebecca Passler (53’57”6; 0 0 0 1) davanti alla vincitrice di ieri, la finlandese Suvi Minkinen (54’20”2; 0 0 2 1) e

all’austriaca, nona nella Sprint, Anna Gandler (54’34”4; 1 0 0 0). Risale di sette posizioni, chiude 4° assoluta ed è medaglia d’argento, a 41”3 dalla vincitrice, Michela Carrara (Cse; 54’38”9; 0 0 1 1) e bronzo a, 5°, Hannah Auchentaller (Cs Carabinieri; 54’41”0; 1 0 1 2); 7°, e

4° dei tricolori a 1”4 dal podio, Samuela Comola (Cse; 54’42”4; 1 0 1 1); 19° Beatrice

Trabucchi (Cse; 56’50”1; 0 1 0 0; 6°); 22° Martina Trabucchi (Cse; 57’27”6; 2 1 0 2; 7°); 24° Ilaria Scattolo, 28° Astrid Plosch, 32° Denise Planker, 34° Francesca Brocchiero (Cse). In campo maschile, bissa il successo della Sprint Tommaso Giacomel (1h 00’35”5; 1 0 1 1), con argento e bronzo che vanno, 4° e 5° assoluti, a due poliziotti: il cuneese Marco Barale e al friulano Daniele Cappellari. In 12° posizione Didier Bionaz (Cse; 1h 03’52”2; 0 1 3 1; 7°); 19°

David Zingerle (Cse); 20° Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 1h 05’04”6; 0 0 1 1); 25° e 26° Nicolò Giraudo e Davide Compagnoni (Cse).

Categoria Juniores * 10 km f / 12,5 km m – CIA Ins – Netta la vittoria della finlandese, già prima nella Sprint, Inka Hamalainen (56’33”4; 1 0 2 1) che precede le prime due della kermesse tricolore: la poliziotta friulana Maya Pividori (1h 01’06”8; 2 0 1 1) e Nayeli Mariotti

Cavagnet (Fiamme Gialle; 1h 01’21”6; 1 2 2 2) e bronzo di categoria che va a, 6°,

all’altoatesina Eva Huytter (1h 03’49”0; 3 1 1 1). Recupera due posizioni rispetto alla Sprint ed è secondo Manuel Contoz (Fiamme Oro; 1h 05’57”9; 1 2 2 1) alla spalle del finanziere cuneese, argento il giorno precedente, Nicola Giordano (1h 03’35”4; 0 0 1 1) e bronzo a un altro cuneese, il carabiniere Michele Carollo (1h 06’14”9; 1 3 0 2). Al 10° e 11° posto Davide Cola

(Cse) e Michel Deval (Cse; 1h 10ì’27”0; 2 1 0 2).

