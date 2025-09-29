Biathlon estivo: un’ottantina di atleti alla seconda tappa di Bionaz

Secondo appuntamento, domenica mattina, organizzato dal Gs Godioz, a Bionaz, del circuito valdostano di Biathlon estivo, con gl’iscritti alla Sprint del piccolo calibro sul tracciato con gli skiroll, mentre l’aria compressa era alle prese con la corsa abbinata ai tiri al poligono.

Categoria Junior/Giovani/Aspiranti * Nelle prime due posizioni due Giovani, e vittoria di Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 20’42”; 2) che precede Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace; 21’03”; 2) e terza la prima Aspiranti, Sofia Farinet (Sc Bionaz Oyace; 21’50”; 4). Al quarto e quinto posto, a completare il podio Aspiranti, Carol Gontel (22’18”; 2) e Sophie Bonin (Gs Godioz; 23’32”; 4). Ottava assoluta, terza Giovani, Vittoria Sesone (Sc Bionaz Oyace; 27’08”; 5). In campo maschile, successo di Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 22’24”; 2; primo Giovani) davanti allo Junior Alessandro Rizzi (Sc Champorcher; 23’27”; 4) e al migliore tra gli Aspiranti, Vincent Pession (Sc Amis de Verrayes; 24’48”; 2). Quarto e quinto posto al duo dello Sc Bionaz Oyace: il secondo Aspiranti, Valter Landey (25’26”; 4) e Mattia Bétemps (25’26”; 2° Giovani). Completa la categoria Aspiranti, 6° assoluto, Cédric Nex (Sc Amis de Verrayes; 25’42”; 4).

Categoria Allievi * Doppietta del Team Ski Torgnon 2.0 grazie a Jacqueline Bagnod (16’10”; 2) e Maelys Cortese (16’41”; 4), con terza Sveva Torgneur (Sc Bionaz Oyace; 17’02”; 0). Nei maschi, successo di Thierry Gens (Sc Brusson; 15’33”; 3) che precede il duo dello Sc Granta Parey: Federico Preziosa (16’28”; 3) e Davide Therisod (17’31”; 6).

Categoria Ragazzi * Tripletta del Gs Godioz grazie a Alice Borbey (13’13”; 3), Coralie Jeantet (13’19”; 2) e Amélie Vergeron (14’08”; 2). In campo maschile s’impone Alexis Chatrian (12’24”; 3) seguito dalla coppia dello Sc Amis de Verrayes composta da Samuel NAvillod (12’27”; 3) e Gael Verthuy (13’15”; 5).

Categoria Cuccioli * Gradino alto del podio a Yvette Piccot (Gs Godioz; 9’01”) che ha la meglio su Pilar Rose Chatrian (Team Ski Torgnon 2.0; 3) e Julie Pivot (Sc Amis de Verrayes; 9’56”; 3). Nei maschietti vittoria di Sebastien Jeantet (7’58”; 1) davanti a Henri Peaquin (Sc Bionaz Oyace; 8’05”; 0) e a Mael Luboz (Sc Granta Parey; 8’54”; 4).

Categoria Baby * A imporsi è Chloé Luboz (Sc Granta Parey; 6’12”) che precede Josianne Pivot (Sc Amis de Verrayes; 6’23”; 1) e Nancy Jotaz (Sc Bionaz Oyace; 9’08”; 9). Al maschile successo di Loic Baravex (SC Bionaz Oyace; 5’07”; 1) davanti a Cédric Jocallaz (Sc Granta Parey; 6’22”; 7) e a Rémy Charruaz (Sc Gran Paradiso; 6’36”; 4).