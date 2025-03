Sci alpino: allo Sc Crammont MB il trofeo Silva Ass.ni a Valtournenche

Gigante delle categorie Cuccioli primo e secondo anno, questa mattina, sulla Stadio Slalom Salette di Valtournenche, gara inserita nel circuito regionale Berthod Sport, che ha visto al cancelletto di partenza ben oltre 310 giovanissimi atleti (153 Cuccioli 1 – 79 femminucce, 74 maschietti; 160 Cuccioli 2 -79, 81). Organizzata dal Club de Ski, a livello individuale sono saliti sul gradino più alto del podio Allegra Bisio, Ascanio Goldoni, Carolina Mochet e Ludovico Micale; per la classifica per società, in palio il trofeo Silva Assicurazioni, coppa che va a far bella mostra di sé nella bacheca dello Sc Crammont MB, che ha preceduto lo Sc Courmayeur MB e lo Sc val d’Ayas.

Categoria Cuccioli 1 (anno 2014) * Vittoria di Allegra Bosio (Sc Azzurri del Cervino; 53”15) che precede Anna Di Fresco (Sc Crammont MB; 53”40) e Camilla Bergonzi (Sc Val d’Ayas; 53”64). Al quarto e quinto posto la coppia dello Sc Crammont MB: Sofia Pedoja Maso (54”00) e Silvia Ferrario (54”25). Nei maschietti s’impone Ascanio Goldoni (Monterosa Academy; 52”41) davanti a Lorenzo Contri (Sc Crammont MB; 52”85) e a e Mikael Bognier (Sc La Thuile Rutor; 53”53)Al quarto posto Robert Gheorghe Vaida (Sc Aosta; 53”61) e, quinto ex-œquo, Federico Fiabane (Sc Pila) e Alexis Chatrian (Torgnon 2.) in 53”95.

Categoria Cuccioli 2 (anno 2013) * Al femminile gradino alto del podio a Carolina Mochet (Sc Crammont MB; 51”38) seguita da Margherita Bovio (Sc Pila; 52”55) e, terze a pari merito, con il tempo di 53”12, da Agata Menoni (Ski Val di Rhêmes) e Audrey Jacquemod (Sc Courmayeur MB); quinto posto a pari merito, in 53”51, ancora per lo Sc Courmayeur MB, Sophie Mahé Clavel, e Emma Oriani (Sc Crammont MB). Nei maschietti Ludovico Micale (Sc Azzurri del Cervino; 49”37) ha la meglio su Vittorio Budelli (Club de Ski; 50”28) e su Pietro Goldoni (Monterosa Academy; 51”10). In quarta posizione Lodovico Ucelli (Sc Crammont MB; 51”80) e, in quinta, Leonardo Kenta Buzio (Sc Courmayeur MB; 52”41).