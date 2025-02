Dopo 17 anni torna il Trofeo Bozzetti - Bionaz di sci alpinismo

Sono trascorsi diciassette anni dall’ultima edizione del Trofeo Bozzetti - Bionaz di sci alpinismo, una grande classica che ora torna a far battere il cuore degli appassionati. Il Comune di Bionaz e lo sci club Bionaz-Oyace hanno deciso di rilanciare la gara, proponendo l’edizione numero 38 che si svolgerà sabato 29 marzo 2025.

Il passato e la tradizione non si cancellano, sono invece nuovi il format e la filosofia. La prova che storicamente si correva a coppie, ora diventa individuale e aperta a tutti. L’organizzazione vuole infatti offrire la stessa opportunità di misurare le proprie abilità e scoprire il territorio agli agonisti così come agli sportivi che amano la disciplina. E così nei valloni di Vertsan e Coumba di Crête Sèche saranno disegnati due percorsi differenti. Il primo avrà un dislivello positivo e negativo di circa 2.000 metri, che ricalcherà i passaggi storici, sarà riservato alla categoria élite e avrà una classifica. Il secondo sarà meno impegnativo (1.200 metri D+/-) e potrà essere affrontato dagli under 20 e dai “populaire”, una versione che consentirà di trascorrere una giornata in quota senza l’assillo del cronometro e della prestazione. Una formula già utilizzata per il Collontrek, la passeggiata a cavallo tra Bionaz e Arolla con cadenza biennale che richiama sempre un gran numero di sportivi.

Dietro la ripartenza del Trofeo Bozzetti vi è anche un progetto legato alla promozione e alla valorizzazione del territorio e rientra tra le attività promosse dall’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin attraverso risorse statali del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane FOSMIT.

L’evento si svolgerà interamente sul territorio comunale di Bionaz, che ospiterà partenza e arrivo. Un’altra novità rispetto al passato, quando la grande classica terminava nella vicina Ollomont.

Daisy Barailler: «Non sarà il Bozzetti del passato, abbiamo infatti apportato qualche aggiustamento per fare in modo che lo sci alpinismo torni a coinvolgere un po’ tutti, anche gli appassionati. Vista la storia, avremo una grande responsabilità, ma siamo felici che alcuni membri del vecchio comitato organizzatore abbiano deciso di rimettersi in gioco e di aiutarci nella realizzazione di questo evento iniziata pochissime settimane fa».