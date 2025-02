ITALIA, E’ ORO! VINATZER, DELLA VITE, DELLA MEA E COLLOMB TRIONFANO NEL PARALLELO A SAALBACH 2025

L'Italia apre in gloria i Mondiali di Saalbach 2025 ed è campione del Mondo del parallelo. Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea e Giorgia Collomb hanno trionfato nel parallelo misto a squadre, primo appuntamento di Saalbach 2025, aperti proprio dal trionfo azzurro al termine della finale che ha visto il quartetto italiano superare la Svizzera. Il confronto con i rossocrociati si conclude sul 2 a 2, con Collomb a superare Holdener in apertura e Vinatzer ad avere la meglio su Tumler in chiusura, mentre nel mezzo Della Vite si era dovuto arrendere di fronte a Aerni con Della Mea superata da Darbellay. La sfida per il bronzo ha invece visto la Svezia avere la meglio sugli Stati Uniti per 3 a 1.

Mai l’Italia era salita sul gradino più alto del podio nella specialità, l’unico precedente era il bronzo raccolto nel 2019 ad Aare con protagonisti gli stessi Della Mea e Vinatzer, insieme a Irene Curtoni e Simon Maurberger. Con Vinatzer sul podio anche nello slalom di Courchevel 2023, per Collomb e Della Vite si tratta invece della prima medaglia iridata della carriera.

“E’ stata una vittoria meravigliosa, non poteva esserci un inizio migliore per questi Mondiali. La pista era fantastica e l’atmosfera ci ha caricato a mille” sono state le prime parole di Filippo Della Vite. “Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, è stata un’autentica battaglia” invece le impressioni a caldo della diciottenne Collomb.

Dopo l’ottavo di finale superato per 4 a 0 contro l’Ucraina, il quartetto azzurro ha saputo avere la meglio per 3 a 1 sulla Francia nei quarti, con la vittoriosa sfida con la Svezia a spalancare le porte verso la finale per l’oro. Un duello, quello con Sara Hector e compagni, vinto dagli azzurri per la miglior somma di tempi dopo il 2 a 2 in pista, con vittorie di Della Mea e Collomb. Ma un centesimo in meno ha permesso all’Italia di approdare alla finale.

Collomb oro a Saalbach, la soddisfazione del Presidente Testolin e dell'Assessore Grosjacques

"Il titolo mondiale a 18 anni di Giorgia Collomb in una gara a squadre dimostra che i talenti possono ambire a risultati eccelsi sin dal primo anno in squadra nazionale seniores. L'atleta valdostana, oltre che su grandi doti naturali, può contare su un metodo di lavoro sviluppato negli anni nelle fila dello sci club La Thuile Ruitor prima e del Comitato Valdostano Asiva poi. Un plauso va ai tecnici FISI che hanno avuto il coraggio e la lungimiranza di schierare Giorgia nel quartetto che ha vinto la medaglia d'oro mondiale. I valdostani sono orgogliosi e felici per il risultato ottenuto da Giorgia Collomb." È quanto hanno commentato il Presidente della Regione Renzo Testolin e l'Assessore allo sport Giulio Grosjacques, dopo la medaglia d'oro di Giorgia Collomb nel parallelo a squadre ai Mondiali di sci alpino di Saalbach.

Il programma dei Campionati Mondiali di Saalbach prosegue domani con le prove cronometrate della discesa femminile (alle 10) e maschile (alle 12).

Ordine d’arrivo Parallelo misto a squadre WCh di Saalbach (Aut)