Volano le iscrizioni del Cervino Matterhorn Ultra Race

Il rinnovato Cervino Matterhorn Ultra Race è apprezzato dai trailer e lo dimostrano gli oltre 700 iscritti che hanno già confermato la propria partecipazione a una delle quattro gare in programma nella Valtournenche tra il 27 e il 29 giugno.

Un successo inaspettato da parte di Cervino Sport Events e Csain Valle d’Aosta, le due entità che hanno ideato questa manifestazione intorno alla montagna simbolo dell’alpinismo. Claudio Hérin, Germana Sperotto e il team sono partiti anni fa con un progetto, che ora è stato in parte rivisto dopo i cambi di percorso forzati - per colpa dell’alluvione - dello scorso anno. Al termine della passata edizione il riscontro degli atleti era stato positivo, tanto da portare lo staff a rivedere alcune formule di gara e parte dei percorsi, con risultati subito interessanti.

Sull’onda del successo, l’organizzazione ha così deciso di aumentare il numero di pettorali a disposizione, inserendone altri 100 per la CMUR50 (47 km - 2.900 metri D+), così come per la CMUR30 (28 km - 1.800 metri D+).

Da quest’anno non è più prevista la 173 chilometri individuale, sostituita dal CMUR70 che si potrà correre a coppie, su sentieri e tratti di ghiacciaio ancora più selvaggi. Sono attualmente 140 le formazioni iscritte, restano dunque ancora 60 posti a disposizione. È una prova che richiede capacità tecniche, un trail in quota per trailer allenati e abituati all’alta montagna e nessuna adesione supplementare sarà accettata oltre alle 200 coppie prevista dal regolamento. La quota di iscrizione per la CMUR70 - ancora in promozione - è di 320 euro, che diventerà di 380 dall’1 aprile.

Prima di Cervino Matterhorn Ultra Race, organizzato anche con il sostegno del Comune di Valtournenche, ci sarà un altro appuntamento firmato Cervino Sport Events e Csain Valle d’Aosta. Ed è il K+ Antey-Chamois, la particolare gara a circuito che prevede salita a piedi e discesa in funivia da correre in modo individuale o a coppie. La quinta edizione si correrà il 10 maggio, con partenza dal campo sportivo di Antey-Saint-André e arrivo a Chamois.