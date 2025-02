Sci alpino: a Peter Corbellini lo Slalom di Bardonecchia

Secondo Slalom Fis Junior, ieri, a Bardonecchia (Torino) vinto da Peter Corbellini, di Valtournenche, tesserato per il Centro sportivo Esercito, al suo quinto successo e al tredicesimo podio in carriera in una gara Fis.

Secondo a metà gara, Peter Corbellini (Cse; 1’49”91) recupera una posizione e precede il torinese Lorenzo Cuzzupé (1’50”34) e il milanese dell’Esercito, Edoardo Simonelli (1’50”35; al comando al termine della prima manche). Scala di una posizione ed è quarto Christophe Jacquemod (Sc Courmayeur MB; 1’50”47); 17° Laurent Grivel (Sc Crammont MB; 1’53”54); 20° Edoardo Rossi (Sc Crammont MB; 1’53”85).

Al femminile s’impone la genovese del Pragelato Beatrice Mazzoleni (1’47”42). Al 5° posto Sara Rubagotti (Sc Val d’Ayas; 1’50”38); 19° Clara Beatrice Parma (Sc Courmayeur MB; 1’54”37); 22° Giada Re (Sc Courmayeur MB; 1’54”93); 24° Sophie Fragno (Sc Chamolé; 1’57”35); 28° Beatrice Viérin (Sc Pila; 1’59”44).

CdM Youth Scialpinismo

Tappa di Coppa del Mondo Giovani, dal 7 al 9 febbraio, a Malino Brado (Slovacchia) dove saranno presenti dodici azzurri e, tra questi, Alice Maniezzo (Sc C. Gex).



CMU23 Sci nordico

Qualifiche della Sprint in tecnica classica dei Campionati Mondiali U23 di Fondo, questa mattina, a Schilpario (Bergamo) con terzo tempo della bellunese dei Carabinieri, Iris De Martin Pinter (3’08”64) e sesto di Nadine Laurent (Fiamme Oro; 3’09”93) con al comando la svedese Maerta Rosenberg (3’00”43).non si è qualificata, 33°, Virginia Cena (Fiamme Gialle; 3’22”78). Dalle 12 le batterie di finale.