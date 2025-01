Sci alpino: doppiette di Jacquemod, Ravano e Valieri nei Master di Champoluc

Doppio Gigante Master, ieri, sulla Ostafa 2 di Champoluc, organizzati dallo Sc Val d’Ayas, gare che hanno visto Clementina Jacquemod, Emanuele Ravano e Elisa Valieri conquistare in entrambe le discese il gradino più alto del podio.

Master C * gara #1 – Clementina Jacquemod (Master Team Pila; 58”11) precede la coppia dello Sc Canavese – da questa stagione affiliato al Comitato Asiva – Silvia Morselli (1’07”09) e Olgica Ignjatov (1’09”10).

Master B * Successo del piemontese Roberto Helmuth Ferraris (55”82) davanti a Mario Venegoni (Sc Crammont MB; 56”00) e a Enrico Voyat (Master Team; 56”19).

Master A * A imporsi è Emanuele Ravano (Sc Courmayeur MB; 50”13) seguito da Giovanni Agugini Bassi (Club de Ski; 50”73) e da Giorgio Aguettaz (Master Team; 52”20).

Categoria Giovani/Senior * Nella competizione in rosa vittoria di Elisa Valieri (Sc Pila; 54”52) che precede Alice Di Fiore (Sc Aosta; 55”42) e la compagna di sodalizio Eleonora Dodaro (Sc Pila; 56”43). In campo maschile, doppietta dello Sc Gressoney MR grazie a Emile Boniface (48”37) e Rocco Gallo (52”18), con terzo Pietro Milla (Sc Canavese; 54”49).

Master C * gara #2 – Fa doppietta Clementina Jacquemod (58”89) seguita dalla piemontese Raffaella De Ferrari (1’09”69) e da Olgica Ignjatov (1’09”72).

Master B * Gradino alto del podio a Enrico Voyat (55”66) che precede Mario Venegoni (56”33”) e Roberto Helmuth Ferraris (57”05).

Master A * Bis di Emanuele Ravano (49”05) davanti a Giovanni Agugini Bassi (50”32) e, terzo, Jean-Paul Voyat (Sc Pila; 50”94).

Categoria Giovani/Senior * Ancora una vittoria di Elisa Valieri (54”38) seguita da Alice Di Fiore (56”77) e da Estelle Nigra (Sc Pila; 57”67). Nei maschi s’impone Rocco Gallo (51”45) sulla coppia del Club de Ski formata da Pietro Montiglio (53”64) e Luca Ferraris (54”75).



EC Sci alpino

Slalom di Coppa Europa di Sci alpino femminile, oggi, a Zell am See (Austria) vinto dalla svizzera Eliane Christen (1’47”57; al comando a metà gara). La migliore delle azzurre, 6°, è la poliziotta bresciana Marta Rossetti (1’48”38); 16° Laura Steinmair (Cse); recupera undici posizioni e si assesta al 25° posto Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 1’53”49); 31° al termine della prima manche, non conclude la seconda la pisana dell’Esercito, Alice Pazzaglia (Cse); non termina la prima frazione di gara Tatum Bieler (Cs Carabinieri).