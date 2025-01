Sci nordico: allo Sc Fallère il trofeo Comune di Bionaz

Poco meno di 240 concorrenti, domenica mattina, sulla pista Dzovennoz/Lexert di Bionaz, con Allievi e Ragazzi impegnati nell’Individuale in tecnica classica del circuito Gros Cidac, e Baby e SuperBaby nella Mass start, sempre in alternato, gare inserite nel circuito Chenevier spa. In palio, per la classifica per società, il trofeo Comune di Bionaz, vinto dallo Sc Fallère, davanti allo Sc Drink e allo Sc Saint-Barthélemy.

Categoria Allievi * 5 km f / 7,5 km m – Ind. tc – A imporsi nella competizione in rosa è Julie Bagnod (Torgnon 2.0; 15’26”6) davanti a Annie Rial (Sc Gressoney MR; 15’55”6) e a Emilie Beltrami (Sc Drink; 15’58”4). È Achille Alden Glarey (Sc Gran Paradiso; 19’40”9) ad avere la meglio su Mathias Bastrenta (SC Gressoney MR; 19’48”8) e su Aimé Lombard (Sc St- Barthélemy; 19’50”1).

Categoria Ragazzi * 4 km f / 5 km m – Ind. tc – Sette atlete racchiuse in meno di trenta secondi e successo che va a Alenie Benetti (Sc Gran Paradiso; 11’32”3) a precedere Ilaria Testolin (Sc Drink; 11’44”1) e Viola Bochicchio (Torgnon 2.0; 11’47”2). Ancora Gran Paradiso in cima al podio nella classifica maschile grazie a Andrea Ianniello (14’23”6) seguito da Joel Nicoletta (Sc St-Barthélemy; 14’32”7) e Thierry Besenval (Sc Fallère; 14’46”5).

Categoria Baby * 1 km – Mass start tc – Vittoria di Josianne Modina (Sc Gressoney MR; 4’21”4) che precede Chloé Arvat (Sc Mont Nery; 4’37”7) e Celine Pellissier (Sc St- Barthélemy; 4’39”9). Nei maschietti, successo di Gioele Berger (4’24”0) seguito da Ludovico Centelleghe (Sc Fallère; 4’29”8) e da Milò Lexert (Sc Tersiva; 4’33”5).

Categoria SuperBaby * 1 km – Mass start tc – È Coralie Collé (SC Mont Nery; 5’49”9) a precedere Celine Dunoyer (Sc Fallère; 6’10”8) e Annie Barmasse (Torgnon 2.0; 6’20”1). Nei più piccini s’impone Sebastien Basolo (Sc Gran Paradiso; 4’57”4) su Benoit Glassier (Sc Drink; 5’10”9) e sul gemello Barthélemy Basolo (Sc Gran Paradiso; 5’11”2).