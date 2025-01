Sci alpino: a Sara Parini e Pietro Seletto lo Slalom Allievi di Courmayeur

Poco meno di 190 atleti, domenica mattina, si sono cimentati con i pali stretti dello Slalom riservato alla categoria Allievi, gara inserita nel circuito regionale Gros Cidac, organizzato sulla pista Le Greye e vinto da Sara Parini e Pietro Seletto.

Con il crono di 1’24”99 a imporsi nella competizione in rosa è Sara Parini (Sc Aosta), che ha la meglio su Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 1’28”80) e su Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 1’29”30). Al quarto e quinto posto, per lo Sc Courmayeur MB, Maria Laura Pene Vidari (1’30”47) e Maelle Linda Mason (1’32”00).

In campo maschile, Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’17”91) precede Patrick Corbellini (Club de Ski; 1’18”66) e Nicolas Fosson (Sc Aosta; 1’19”50). In quarta posizione Mathis Lucianaz (Sc Chamolé; 1’19”69) e, in quinta, Federico Valente (Club de Ski; 1’20”36).