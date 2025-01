BRIGNONE C’E’ ANCHE IN SUPERG! Fede è terza nel Sg di St.Anton

Brignone non scende dal podio di Sankt Anton am Arlberg ed all’indomani del trionfo in discesa è terza nel superG, superata dalla statunitense Lauren Macuga e dall’austriaca Stephanie Venier. Un terzo posto che oltre a valere il podio numero 73 in carriera (21esimo in superG), consente alla campionessa valdostana di riaffacciarsi in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo.

Su una pista Karl Schranz piuttosto difficile da interpretare per il fondo molto mosso e con condizioni di visibilità inizialmente complicate, Brignone si concede un paio di indecisioni nella parte centrale, per poi disegnare al meglio il settore inferiore della pista.

Dopo la sua discesa però il sole ha fatto capolino, rendendo più evidenti le sconnessioni del terreno, a tutto giovamento prima di Stephanie Venier e soprattutto di Lauren Macuga che con il tempo di 1’17″51 è andata a cogliere il primo successo della carriera con 0″68 di vantaggio sull’austriaca e di 0″92 su Brignone.

Appena alle spalle dell’azzurra cresce ancora Lindsey Vonn che con il pettorale 31 si inserisce appena a ridosso del podio (+1″24) lasciandosi alle spalle Lara Gut (+1″26) e Kira Weidle-Winkelmann (+1″27), con Kajsa Vickhoff Lie (+1265) e Corinne Suter (+1″76) a completare la top 8.

Sofia Goggia dopo una buona prova è incappata in un errore di linea che l’ha costretta ad inclinarsi troppo dopo una cinquantina di secondi di gara, chiudendo anzitempo la gara della bergamasca. A ridosso delle migliori dieci ci sono quindi Elena Curtoni – tredicesima a 1″85 – e Laura Pirovano – 15esima a 1″91, mentre Nadia Delago (3″80) ha chiuso al 35esimo posto. Oltre a Goggia, anche Roberta Milesi, Vicky Bernardi e Nicol Delago non hanno completato la prova.

Come detto, Brignone torna in vetta alla generale in forza dei 479 punti che le garantiscono 23 pinti di vantaggio su Zrinka Ljutic e 32 su Sara Hector; Lara Gut Behrami resta leader della graduatoria di superG con 205 davanti a Goggia (160) e a Cornelia Hütter (158).

La Coppa del Mondo resta in Austria e martedì 14 gennaio vivrà lo slalom in notturna a Flachau, poi ci si sposterà a Cortina d’Ampezzo per la tappa dedicata alla società con una discesa e un superG in programma tra sabato 18 e domenica 19, preceduti da due giorni di prove ufficiali.

“Sono contenta del risultato, anche se non sono stata perfetta e sapevo di essere battibile. Oggi è stata una gara un po’ condizionata. Macuga ha fatto una gara pressochè perfetta mentre tutte le altre hanno fatto errori; per noi è stato un po’ più difficile, perchè per le prime a partire si vedeva davvero poco. Sotto gli sci non c’erano belle sensazioni, era difficile gestire le vibrazioni. A metà del tracciato sono andata un po’ lunga ma mi son detta che avrei dovuto fare la differenza nella parte finale e sono andata forte. Peccato che la visibilità è migliorata solo dopo”.

Un fine settimana molto positivo per la valdostana, tornata in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo, già vinta nell’inverno 2020, unica italiana della storia.

“E’ stato un super weekend, amo davvero questa pista..

Sono molto soddisfatta del mio atteggiamento, ero un po’ tesa in partenza poi mi sono sciolta scendendo e questa è un’ottima cosa. Dopo l’uscita di Kranjska Gora non avevo bisogno di dimostrare qualcosa agli altri, ma di voltare subito pagina come ho fatto qui a St. Anton e da subito riuscire a star bene e a viverla bene. Ci sono voluti un paio di giorni per recuperare, non tanto per la rabbia, quanto per la delusione di aver commesso un errore che sapevo fosse da evitare. Ero delussissima da me stessa, ma sono altrettanto contenta della mia reazione. Non voglio pensare troppo alla classifica, sto cercando di sciare al massimo gara dopo gara e ci sto abbastanza riuscendo ed ora vediamo quanto riuscirò a stare tranquilla e a preservare energie per la tappa di Cortina e poi Kromplatz. Ho un conto in sospeso con l’Olimpia delle Tofane e proverò a fare il massimo nel week end di casa”.

