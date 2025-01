Sci alpino: Mathiou nelle ‘venti’ nel Gigante di Puy-St-Vincent

Gigante di Coppa Europa di Sci alpino femminile, ieri, a Puy-Saint-Vincent (Francia), con Sophie Mathiou che conquista un piazzamento nelle migliori venti della classifica.

La gara è stata vinta dall’austriaca Nina Astner (2’04”77; già al comando a metà gara) che precede – dopo una rimonta di ventiquattro posizioni; 26° al termine della prima manche) la canadese Britt Richardson (2’05”00) a alla finlandese Erika Pykalainen (2’05”12). Al 14° e 15° posto le migliori azzurre, bergamasche di Zogno (Bergamo): la portacolori delle Fiamme Gialle, Alessia Guerinoni (2’06”10) e del Cs Carabinieri, Ilaria Ghisalberti (2’06”42); perde una posizione e conclude 18° Sophie Mathiou (Cs Carabinieri; 2’06”63); 25° Laura Steinmair (CSe); 20° a metà gara in gara per conquistare il miglior risultato in carriera nel circuito continentale, è poi 32° Tatum Bieler (Cs Carabinieri; 2’07”99), che fallisce la zona punti per soli 23/100; 36° Alice Pazzaglia (Cse); 44° Francesca Carolli (Cse); non ha concluso la prima manche Carole Agnelli (Fiamme Oro).

GpI Sci alpino

Neve e scarsa visibilità a Pila (Valle d’Aosta), questa mattina, e disputata soltanto – e solo fino al pettorale 37 – la prima Discesa libera, valida per il Grand Prix Italia di Sci alpino femminile. La vittoria è andata alla Senior, trevigiana del Centro sportivo Esercito, Elena Dal Vecchio (1’18”86) davanti all’andorrana Cande Moreno (1’19”01) e alla poliziotta carpigiana Ludovica Righi (1’19”33). In 6° posizione, prima del GpI Junior e Aspiranti, la bormina Cristina Trabucchi (1’19”66I); 8° Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’21”16).

La seconda Discesa valida per il Grand Prix Italia. in programma oggi, è rinviata a domani, dalle 10; a seguire, dalle 12, il SuperG, anche questo del circuito istituzionale Fisi.

Programma gare Vd’A

Il doppio Gigante Master, in programma a Crevacol, sabato 11 gennaio, organizzato dallo Sc Mont Glacier, è rinviato a data da destinarsi.