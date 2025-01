Sci alpino: allo Sc Crammont MB il trofeo Gabetti a Courmayeur

Erano più di 170, ieri mattina, sulla Comba Moretta di Courmayeur, per dare vita allo Slalom – piede veloce, due manche-gara riservata alla categoria Cuccioli 1 e Cuccioli 2 maschile (anno 2013 e 2014) e inserita nel circuito regionale Berthod Sport. Organizzato dallo Sc Courmayeur, in palio nella due giorni – ieri in pista la categoria femminile, il trofeo Gabetti, vinto dallo Sc Crammont MB (913 punti) davanti allo Sc Val d’Ayas (651) e al sodalizio organizzatore, che totalizza 637 punti. A livello individuale, doppietta di Leonardo Lacchio.

Nella prima manche-gara a imporsi è stato Leonardo Luigi Lacchio (Sc La Thuile Rutor; 43”40) davanti a Robert Gheorghe Vaida (Sc Aosta; 44”18) e a Paolo De Meo (Sc Crammont MB; 44”60). Al quarto posto Lorenzo Piacenza (Sc Azzurri del Cervino; 45”83) e, quinto, Didier Marcoz (Sc Pila; 46”37).

Nella classifica U11 (Cuccioli 1; 2014) vittoria di Robert Gheorghe Vaida (Sc Aosta; 44”18) a precedere Pietro Campedelli (Sc Courmayeur MB; 47”91) e Lorenzo Sarri (Sc Val d’Ayas; 50”15). Al quarto posto Massimo Sanlorenzo (Sc Crammont MB; 51”32) e, quinto, Francesco Ravazzoli (Sc Courmayeur MB; 51”44).

Nella classifica U12 (Cuccioli 2; 2013) successo di Leonardo Luigi Lacchio (Sc La Thuile Rutor; 43”40) davanti a Paolo De Meo (Sc Crammont MB; 44”60) e a Lorenzo Piacenza (Sc Azzurri del Cervino; 45”83). Quarta posizione per Didier Marcoz (Sc Pila; 46”37) e, in quinta, Attilio Bosonin (Sc Mont Glacier; 46”62).

Nella seconda manche gara, fa doppietta Leonardo Luigi Lacchio (Sc La Thuile Rutor; 41”40), che precede altri quattro atleti del secondo anno: Vittorio Budelli (Club de Ski; 41”77), Dymas Dean Duranti (Sc Crammont MB; 43”14), Tobia Colli (Sc Val d’Ayas; 43”54) e Pietro Goldoni (Monterosa Academy; 44”25).

Nella classifica U11 (Cuccioli 1; 2014) successo di Robert Gheorghe Vaida (Sc Aosta; 44”38) seguito dalla coppia dello Sc Val d’Ayas: Lorenzo Sarri (46”36) e Gregorio Pesenti (46”43). Quarto Lorenzo Contri (Sc Crammont MB; 47”54) e quinto Francesco Eugenio Fioruzzi (Sc Courmayeur MB; 48”42).

Programma gare Vd’A

Lo Slalom della categoria Ragazzi, circuito regionale Gros Cidac, in programma questa mattina, a La Thuile, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, è rinviato a data da destinarsi.

Lo Slalom Fis femminile, in programma l’8 gennaio, sulla Benevy di Valgrisenche, a causa delle non buone previsioni meteo, è posticipato a giovedì 9, e sarà disputato insieme a quello maschile; organizzazione sempre affidata allo Sc Crammon MB.