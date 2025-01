Sci alpino: a Gancia e Raffaelli i ‘piede veloce’ di Courmayeur

Erano in 165, questa mattina, sulla Comba Moretta di Courmayeur, per dare vita allo Slalom – piede veloce, due manche-gara riservata alla categoria Cuccioli 1 e Cuccioli 2 femminile (anno 2013 e 2014) e inserita nel circuito regionale Berthod Sport. organizzato dallo Sc Courmayeur, in palio il trofeo Gabetti, che sarà assegnato, domani, a conclusione della gara riservata ai maschietti.

Nella prima manche-gara a imporsi è stata Francesca Carolina Gancia (Sc Crammont MB; 47”25) davanti a Margherita Bovio (Sc Pila; 49”79) e alla compagna di sodalizio Emma Oriani (Sc Crammont MB; 50”17). In quarta posizione Sveva Saccani (Sc Val d’Ayas; 53”46) e, quinte a pari merito, Clementina Majer e Audrey Jacquemod, entrambe dello Sc Courmayeur e accreditate del tempo di 53”62.

Nella classifica U11 (Cuccioli 1; 2014) vittoria di Sveva Saccani (Sc Val d’Ayas; 53”46) seguita dalla coppia dello Sc Crammont MB formata da Ginevra Ronco Municchi (54”96) e da Anna Di Fresco (55”10). In quarta posizione Carlotta Nex (Sc Aosta; 55”25) e quinta, Emma Cristina (Sc Courmayeur MB; 56”62).

Nella classifica U12 (Cuccioli 2; 2013) successo di Francesca Carolina Gancia (SC Crammont MB; 47”25) seguita da Margherita Bovio (Sc Pila; 49”78) e da Emma Oriani (Sc Crammont MB; 50”17). In quarta posizione, Clementina Majer e Audrey Jacquemod, entrambe dello Sc Courmayeur e accreditate del tempo di 53”62.

Nella seconda manche gara, gradino alto del podio a Nina Raffaelli (Sc Crammont MB; 45”84) davanti a Ludovica Brocca (SC Courmayeur MB; 46”14), con terza e quarta, per lo Sc La Thuile Rutor, Giada Ferrari (48”03) e Gloria Collomb (48”41), e quinta Sofia Pedoja Maso (Sc Crammont MB; 48”53).

Nella classifica U11 (Cuccioli 1; 2014) vittoria di Giada Ferrari (Sc La Thuile Rutor; 48”03) seguita da Sofia Pedoja Maso (Sc Crammont MB; 48”53) e da Federica Saltarelli (Club de Ski; 48”83). Al quarto e quinto posto Anna Di Fresco (Sc Crammont MB; 50”16) e Anna Trombini (Sc Val d’Ayas; 50”34).

Nella classifica U12 (Cuccioli 2; 2013) successo di Nina Raffaelli (Sc Crammont MB; 45”84) davanti a Ludovica Brocca (Sc Courmayeur MB; 46”14) e Gloria Collomb (Sc La Thuile Rutor; 48”41). Quarta Carolina Mochet (Sc Crammont MB; 48”81) e, quinta, Clementina Majer (Sc Courmayeur MB; 49”12).