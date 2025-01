Biathlon: allo Sc Bionaz Oyace il trofeo Comune di Bionaz

Short Individual per il piccolo calibro, e Individuale per l’aria compressa, domenica mattina, a Bionaz – organizzata dallo Sc Bionaz Ouyace - per la terza gara stagionale del circuito Unicredit di Biathlon, con ben oltre cento concorrenti al via e in palio, per la classifica per società, il trofeo Comune di Bionaz, vinto proprio dal locale sodalizio Bionaz Oyace, che ha preceduto il Gs Godioz e lo Sc Granta Parey.

Categoria Giovani/Senior * 7,5 km f / 10 km m – Short Ind. pc – Tripletta dello Sc Brusson al femminile, grazie a Elodie Christille (27’02”4; 1 0 1 1), Michelle Saracco (28’29”4;

0 0 1) e Giorgia Saracco (28’37”8; 0 2 2 2), che sono rispettivamente prima Aspiranti, Giovani e Juniores. A completare i podi, Aspiranti: 4° assoluta, Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes) e, 7°, Carol Gontel (Sc Granta Parey); Giovani: 5° e 6° Marlène Christille (Sc Brusson) e Arianna Giacomini (Sc Bionaz Oyace). In campo maschile, prime due posizioni ai Senior Michael Durand (Cse; 26’15”0; 1 0 0 0) e Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 26’17”7; 0 0

0) e, terzo, il primo Juniores, Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR; 28’27”7; 0 2 1 0). Al 4° posto il primo Giovani, Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 29’07”2; 0 0 1 1) al quale fa compagnia sul podio, 9°, Alessandro Rizzi (Sc Champorcher). Al 5° e 6° posto i due migliori Aspiranti: Mattia Bétemps (Sc Bionaz Oyace; 30’57”3; 0 2 1 1) e Etienne Meynet (Sc Amis de Verrayes),con terzo, 8°, Erwin Barrel (Sc Valgrisenche). Completa la categoria Juniores, alle spalle di Curtaz, 7°, Simone Bétemps (Fiamme Gialle).

Categoria Allievi * 6 km f / 7,5 km m – Ind. ac – Martina Tiraboschi (Gs Godioz; 25’09”9; 1 0 0 0) precede Benedetta Chieno (Sc Champorcher; 27’59”9; 1 0 1 2) e Chloé Serra (Sc Granta Parey; 28’14”7; 0 0 1 0). Al maschile è Thierry Gallet (Sc Amis de Verrayes; 32’26”4; 0 3 1 1) a prevalere su Hervé Martin (Sc Granta Parey; 32’26”4; 2 2 1 3) e su Davide

Andreo (Gs Godioz; 33’29”3; 0 1 1 2).

Categoria Ragazzi * 4 km f / 5 km m – Ind. ac – Gradino alto del podio per Jacqueline Bagnod (Torgnon 2.0; 18’47”3; 0 2 0) che precede Coralie Jeantet (Gs Godioz; 20’12”6; 0 0 2)

e Maelys Cortese (Torgnon 2.0; 21’32”5; 1 2 3). Nei maschi successo di Noah Desayeux (Sc

Amis de Verrayes; 19’41”2; 0 0 1) seguito da Xavier Brunod (Torgnon 2.0; 22’28”4; 3 0 0) e

da Simone Goi (Sc Amis de Verrayes; 22’49”0; 1 0 2).

Categoria Cuccioli * 2,1 km – Ind. ac – Doppietta al femminile del Gs Godioz con Alice Borbey (7’38”1; 1 1) e Yvette Piccot (8’51”1; 0 1) e, terza, Olivia Collomb Sc Bionaz Oyace;

9’45”1; 1 1). Nei maschietti vittoria di Dennis Gens (Sc Brusson; 7’37”1; 1 0) sul duo del Gs

Godioz formato da Filippo Baldon (7’39”0; 0 1) e Devon Riley Humphries (8’18”6; 0 0).

Categoria Baby * 1,2 km – Ind. ac – È Noemie Cretier (Sc Brusson; 9’44”5; 3 4) a precedere naike Brunod (Sc Gran Paradiso; 11’21”4; 3 4) e Ginevra Montrosset (Sc Bionaz Oyace; 13’06”3; 5 5). Nei più piccini s’impone Mael Luboz (Sc Granta Parey; 6’32”7; 0 0)

davanti alla coppia del Gs Godioz: Xavier Chuc (7’29”4; 1 1) e Sebastien Jeantet (7’47”0; 1 0).