Il Vertical Fénis 2025 è prova unica di Campionato Italiano di Chilometro Verticale di corsa in montagna FIDAL

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha comunicato che il Vertical Fénis per l’edizione 2025 è prova unica di Campionato Italiano di Chilometro Verticale di corsa in montagna.

L’edizione 2025 del Vertical Fénis si terrà il prossimo 1° maggio a Fénis, in Valle d'Aosta, consolidando la sua reputazione come una delle competizioni più apprezzate nel panorama nazionale della corsa in montagna.

Si tratta di una sda unica nel cuore della Valle d’Aosta: il Vertical che da anni organizziamo è noto per il suo percorso tecnico e spettacolare, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa in montagna. Con partenza dal borgo di Fénis e arrivo in quota, la gara si sviluppa su un dislivello di 1.000 metri, con scenari mozzaato sui ripidi sentieri.

Programma e iscrizioni Le iscrizioni per la gara sono già aperte dal 14 dicembre sul sito uciale della competizione: dei 750 posti disponibili oltre i 400 sono già stati acquistati. Il programma completo dell’evento, comprensivo delle novità che ci emergeranno successivamente all’ucialità della notizia in oggetto, sarà reso noto nei prossimi mesi.

L’organizzazione invita tutti gli appassionati di sport e montagna a partecipare a questa straordinaria giornata, sia come concorrenti sia come spettatori.

Dichiarazione di Alessandro Gal, Presidente ASD Battista Pieiller: “Il fatto che Il Vertical Fénis 2025 sarà prova unica di Campionato Italiano di Chilometro Verticale di corsa in montagna FIDAL rappresenta per noi un riconoscimento di tutti gli sforzi e le energie profuse in questi anni passati nell’organizzazione e nella realizzazione della manifestazione. Il Vertical Fénis si conferma un evento sportivo di rilevanza nazionale, attirerà infatti i migliori atleti italiani di corsa in montagna, trasformando l’evento in una straordinaria vetrina sportiva per la Valle d’Aosta. Approtto per ringraziare la Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’attenzione e il supporto in fase organizzativa. Il caro amico Battista sarebbe stato super entusiasta di questo risultato e sicuramente ero di noi 8 che portiamo avanti questo progetto!"

Dichiarazione di Xavier Chevrier, Capitano della squadra nazionale di corsa in montagna e membro del Comitato Organizzatore del Vertical Fénis: "“La notizia che aspettavamo da mesi! Il tricolore della corsa in montagna torna a sventolare sui cieli della nostra regione dopo (troppi) anni, ed in particolare modo a Fénis, teatro nelle ultime edizioni di sde epiche tra i migliori atleti italiani per conquistare una maglia azzurra. Il prossimo anno in palio ci sarà la gloria nel diventare il più forte atleta d’Italia nel Chilometro Verticale. Un grazie speciale agli amici dell’APD Pont Saint Martin e al Comune di Fénis per averci fortemente aiutato ad ottenere un evento così prestigioso che ci riempie di tanti stimoli e felicità. Da parte mia, mi sento ero ed orgoglioso di vedere i miei compagni di tante battaglie in maglia azzurra correre i nostri sentieri e spero di vedere tantissimi valdostani a correre o tifare. Fénis è pronta, vi aspettiamo per un’edizione indimenticabile del Vertical Fénis!”