Scialpinismo: Framarin e Gadin sul podio dell’Adamello al Tonale

Dopo l’annullamento di Madonna di Campiglio di fine novembre/inizio dicembre, ha preso il via, oggi, il circuito di Coppa Italia di Scialpinismo con la tappa al Passo del Tonale (Trento), inserita nell’Adamello Ski Raid Junior, gara che vede Giorgia Framarin e Davide Gadin conquistare un piazzamento sul podio.

Nei Cadetti 2 (Under 18) piazza d’onore a Davide Gadin (Sc C. Gex; 51’33”) che per soli dieci secondi cede la prima posizione al bergamasco Gioele Migliorati (51’22”), con terzo il valtellinese Matteo Pedranzini (52’22”); 18° Tommaso Broglio (Sc Crammont MB; 1h 01’19”)

Nei Cadetti 1 (Under 16) femminile, terzo gradino del podio a Giulia Framarin (Sc C. Gex; 54’07”) alle spalle della trevigiana Veronica Bandiera (52’36”) e della bergamasca Sofia Bortolotti (53’46”). Al maschile, vittoria di Riccardo Migliorati (52’48”). In 9° posizione Noah Gorraz (Sc C. Gex; 1h 02’35”); 11° Corrado Luboz (Sc C. Gex; 1h 04’48”).

Negli Juniores femminile successo della valtellinese Silvia Boscacci (1h 00’45”); 5° Alice Maniezzo (Sc C. Gex; 1h 04’30”). In campo maschile s’impone il finanziere valtellinese Erik Canovi (59”12); 19° Gabriele De Pieri (Sc C. Gex; 1h 16’57”).

CdM Sci alpino

Discesa libera valida per la Coppa del Mondo di Sci alpino femminile, ieri sera, a Beaver Creek (Stati Uniti d’America) e vittoria dell’austriaca Cornelia Huetter (1’32”38) che precede, al rientro agonistico dopo una lunga pausa per infortunio, Sofia Goggia (1’32”54) e la svizzera Lara Gut-Behrami (1’32”78). Al 7° posto Marta Bassino (Cse; 1’33”02); 9° Federica Brignone

(Cs Carabinieri; 1’33”25); 24° Elena Curtoni (Cse; 1’34”38).

Questa sera, dalle 19, sulla stessa pista, il SuperG; al cancelletto, con il pettorale numero 6, Elena Curtoni; 10, Federica Brignone; 12, Marta Bassino e 13, Sofia Goggia.

CdM Sci nordico

Indviduale, 20 km, in tecnica classica a chiudere, questa mattina, la tappa di Coppa del Mondo di Fondo, a Davos (Svizzera), ancora teatro di una netta supremazia norvegese, nazione che piazza sei atleti nei migliori dieci e cinque nei sette, con vittoria di Martin Loewstroem Nyenget (55’37”8). Il migliore degli azzurri, 33°, è Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 58’43”2); 35° Paolo Ventura (Cse; 58’58”1).