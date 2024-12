Sci alpino: Carole Agnelli nelle ‘dieci’ nel Gigante della Val Senales

Gigante Fis femminile valido per il Gran Prix Italia, oggi, in Val Senales (Alto Adige) dov’erano presenti le ragazze della squadra Asiva e qualche atleta del gruppo azzurro di Coppa Europa, con Carole Agnelli che conferma l’ottimo momento di condizione conquistando un piazzamento nelle migliori dieci della classifica.

Recupera una posizione e sale sul gradino più alto del podio la norvegese Madeleine Sylvester-Davik (2’06”66) scavalcando la mantovana delle Fiamme Gialle, Francesca Fanti (2’07”14) e, in risalita di sette posizioni, la torinese Margherita Cecere (2’07”18). Quarta a metà gara conclude al 7° posto Carole Agnelli (Fiamme Oro; 2’07”95); 21° Francine Rollet (Sc Chamolé; 2’09”62); 31° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 2’12”69); 53° Giulia Ceresa

(Sc Gressoney MR; 2’17”15); 59° Carlotta Paletti (Sc Crammont MB; 2’17”75); 62° Sofia Fumagalli (Club de Ski; 2’18”19).

Domattina, dalle 9.45, si replica, con il secondo Gigante Fis valido per il Gran Prix Italia.



EC Sci alpino

Cancellata la prova di ieri, atleti in pista, oggi, per il secondo ‘training’ della Discesa libera di Santa Caterina Valfurva (Sondrio), valida per la Coppa Europa di Sci alpino maschile, dove si registra la terza prestazione cronometrica di Benjamin Alliod. Al comando troviamo lo svizzero Alessio Miggiano (1’02”37) davanti al norvegese Simen Sellaeg (1’02”47) , terzo, attardato di 15/100, Benjamin Alliod (Cse; 1’02”52). Settimo tempo per Nicolò Molteni (1’02”77); 49° Pietro Broglio (Cse; 1’03”86); 105° Peter Corbellini (Cse; 1’06”35).

Il programma valtellinese prosegue, domani e giovedì, con due Discese libere del circuito continentale; chiusura, venerdì 13, con il SuperG.



Snowboard

Raduno sciistico, dal 12 al 14 dicembre, a Cervina, della squadra Asiva di Snowboard. Gli allenatori Nicola Bagliani e Lorenzo Semino hanno convocato: Lorenzo Forlin, Alessio Celesia (Aosta Snowboard club), Giacomo Perrone (Sc Crammont MB) e le atlete del club Martina Casi (Sc Crammont MB) e Thea Tropiano (Snow Team Courmayeur).