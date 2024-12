L’Institut de Danse du Val d’Aoste in evidenza al concorso internazionale “Torino Danza d’Autunno”

Sabato 7 e domenica 8 dicembre, alla “Lavanderia a Vapore” di Collegno, l’Institut de Danse du Val d’Aoste, diretto da Elena Aloisio, ha partecipato al concorso coreutico internazionale denominato “Torino Danza d’Autunno” . Hanno preso parte alla competizione ben 17 ballerine e 1 ballerino dell’Institut, che si sono esibiti di fronte a giudici di valore assoluto quali Mauro Astolfi (direttore artistico della Spellbound Contemporary Ballet), Tamas Moricz (guest teacher a livello internazionale), Christian Carubelli (coreografo e danzatore per importanti trasmissioni televisive) e Kristina Grigorova (ex danzatrice per il Teatro alla Scala di Milano). Ecco i nomi degli allievi della scuola di danza di Saint Christophe che hanno partecipato alla “International Dance Competition” di Collegno: Maria Venuti, Lorenzo Bianchi, Cecilia Zoppo, Margherita Fea, Margot Fadda, Matilde Foletto, Sofia Maria Barmasse, Asia Pession, Lucia Piatti, Aurora Capano, Noemi Rossi, Martina Vigliocco, Anna Flora Greco, Serena Spano', Alice Menegazzi, Emma Chiabotto, Gaia Martinelli e Francesca Violante. Gli allievi valdostani si sono esibiti come solisti, in coppia e in coreografie di gruppo, spaziando tra danza classica, danza moderna e contemporanea. E le soddisfazioni ancora una volta non sono mancate.

Innanzi tutto occorre sottolineare il 1° posto conquistato nella categoria “Moderno Children Gruppi” da Maria Venuti, Lorenzo Bianchi, Cecilia Zoppo, Margherita Fea, Margot Fadda, Matilde Foletto, Sofia Maria Barmasse, Asia Pession, Lucia Piatti, Aurora Capano e Noemi Rossi, con la coreografia “Attention”. Molto significative sono state anche le due piazze d’onore conquistate entrambe da Maria Venuti nella categoria Junior, la prima nell’ ”Assolo Classico” con la variazione "Valse Fantastique" dal balletto "Raymonda", la seconda nell’ “Assolo Contemporaneo” con la coreografia "Swipe Right". Maria Venuti e Matilde Foletto hanno inoltre ricevuto una menzione dal maestro Mauro Astolfi, con borsa di studio, per la partecipazione ad un percorso di studi a Roma.