Sofia Maria Barmasse alla scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato

Sofia Maria Barmasse, allieva della scuola di danza “Institut de Danse du Val d’Aoste” diretta da Elena Aloisio, lo scorso fine settimana ha partecipato ad una audizione alla scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, diretta dall’étoile Eleonora Abbagnato. L’incontro svoltosi in due giornate, il 30 novembre e il 1° dicembre, ha visto la giovanissima ballerina valdostana impegnata per l’ammissione alla terza edizione del corso introduttivo della scuola di danza e l’esito è stato assolutamente positivo: l’allieva dell’Institut è risultata infatti idonea alla frequenza delle lezioni previste per il secondo livello di formazione.

Le lezioni si svolgeranno nei fine settimana dell’11 e 12 gennaio, dell’8 e 9 febbraio, dell’8 e 9 marzo, del 12 e 13 aprile e infine del 10 e 11 maggio prossimi.

La direttrice della scuola del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, ha affermato: “L’obiettivo è dare una seria opportunità di studio ai tanti bambini e ragazzi che, per vari motivi, non possono o non vogliono lasciare la loro città e i loro genitori, per trasferirsi stabilmente a Roma e individuare, fra questi, coloro che hanno le capacità fisiche, tecniche e attitudinali per proseguire la loro formazione nei corsi professionali”.

Grande soddisfazione ovviamente è stata espressa da Sofia Maria, dalla sua famiglia e dalla scuola di danza di Saint Christophe.