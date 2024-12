Trail: Issogne e Gignod sono le novità di Soirée Vertikal

Nella prossima primavera torna il circuito Soirée Vertikal, ormai appuntamento fisso per chi ama correre gare di trail, vertical e podismo. Annunciate da tempo le quattro date, gli organizzatori hanno ora ufficializzato anche le località toccate dall’edizione 2025. Due sono confermate e altrettante cambiano, come previsto dal regolamento per garantire una rotazione e permettere ai partecipanti di scoprire nuovi territori, sentieri e tradizioni.

Apertura all’insegna delle novità: il 23 aprile si parte con La Petite Trotte de Saint-Roch a Issogne, il 7 maggio La Pouyà de Sent’Anna di Gignod. A seguire due prove già presenti lo scorso anno, ovvero Lo Drette di Matouffie di Saint-Oyen (21 maggio) e La Mine à bout de souffle di Cogne (4 giugno). Formula e regolamenti sono confermati, ma in occasione della prova conclusiva di Cogne verrà stilata anche una particolare classifica, con un pensiero rivolto a Elisa Arlian e Jean Daniel Pession. All’atto dell’iscrizione i partecipanti dovranno abbinare il proprio nome a un altro (una donna e un uomo), che gareggeranno sempre nella tradizionale formula individuale a cronometro, concorrendo anche a una combinata a distanza. I due tempi verranno sommati tra loro e la coppia più veloce verrà premiata con un trofeo particolare.