Monte Zerbion nel circuito Merrell Skyrunner World Series

Il circuito internazionale Merrell Skyrunner World Series approda in Valle d’Aosta e nella prossima primavera farà tappa a Châtillon, dove il 17 maggio 2025 si correrà la quarta edizione della Monte Zerbion Skyrace. È questa la grande novità, anticipata a conclusione della passata edizione e ora ufficializzata. Un altro prestigioso traguardo per un evento che fin dall’inizio ha puntato sull’internazionalità.

MZS22 - gara di 22 chilometri con passaggio in vetta allo Zerbion - sarà la nona tappa delle 23 previste dal circuito, che coinvolgerà 16 nazioni e 4 continenti. Partenza e arrivo a Châtillon, in mezzo un sentiero variegato, con tratti da correre e passaggi verticali. Una vetta non così elevata, che ha però lanciato diversi campioni dello skyrunning, come i testimonial Bruno Brunod, Dennis Brunod e il compianto Jean Pellissier. La gara regina assegnerà dunque punti per il circuito Merrell Skyrunner World Series.

Cambia parte della seconda skyrace, che diventa di 14,5 chilometri (1.250 metri D+) e permetterà di scoprire altri scorci del territorio. Una prova meno impegnativa, ma ugualmente spettacolare, con giro di boa all’alpeggio Cheney, a quota 1.790 metri.

Confermati i due vertical. La prova di 9,5 chilometri, 2.200 metri di dislivello positivo con partenza da Châtillon e arrivo in cima allo Zerbion, è stata nuovamente inserita nel calendario internazionale VK Open Championships, lo stesso dello scorso anno. La 5,5 chilometri (850 metri D+) sarà ancora una volta aperta a tutti, anche agli under 18 e alle persone con disabilità.

Intanto è in piena attività il comitato organizzatore Monte Zerbion che da alcuni mesi ha avviato la pianificazione per allestire la nuova edizione. L’ingresso nel circuito Merrell Skyrunner World Series è senza dubbio una vetrina internazionale, capace di far conoscere Châtillon e la Valle d’Aosta nel mondo, ma richiede nuovi standard e ulteriori implementazioni rispetto al passato, già in fase di studio da parte di un gruppo di lavoro coeso che in questi anni si è costruito la giusta esperienza.