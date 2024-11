L’Institut de Danse du Val d’Aoste “sugli scudi” al concorso “Città in Danza”

Giornata di grandi soddisfazioni per gli allievi e gli insegnanti (Elena Aloisio, Christian Carubelli, Dorella Gigliotti, Silvia Melis, Davide Vittorino) dell’Institut de Danse du Val d’Aoste, che domenica 17 novembre, a Collegno, ha partecipato al concorso coreutico denominato “Città in Danza”, finale interregionale per il nord Italia. Hanno preso parte alla competizione ben 14 ballerine e 1 ballerino dell’Institut, che si sono esibiti sul palcoscenico del teatro “Lavanderia a Vapore” di Collegno, di fronte ai giudici (Elena Lobetti Bodoni, Massimo Perugini, Fabrizio Santi e Fabrizio Federici) e al pubblico presente in platea; si tratta di Maria Venuti, Serena Spanò, Lorenzo Bianchi, Sofia Maria Barmasse, Matilde Foletto, Lucia Piatti, Aurora Capano, Noemi Rossi, Margot Fadda, Cecilia Zoppo, Asia Pession, Margherita Fea, Gaia Martinelli, Martina Vigliocco, Emma Lidia Chiabotto. Hanno presentato numerose coreografie di classico, moderno e contemporaneo, sia come soliste, che in coppia e come gruppo. E i risultati non sono mancati.

Innanzi tutto sono da sottolineare i 5 primi posti conquistati :

- nella Categoria Children Assoli Classico, vittoria per Sofia Maria Barmasse con la coreografia "Clara";

- nella Categoria Junior Classico, primo posto per Maria Venuti con la variazione "Cupido";

- nella Categoria Junior Contemporaneo, ancora un primo posto per Maria Venuti con la coreografia "Swipe Right" e quarto posto per Matilde Foletto con la coreografia "Concretize";

- nella Categoria Open Modern, vittoria per Serena Spanò con la coreografia "Connection";

- infine, nella Categoria Open Passi a Due, primo posto per Maria Venuti e Serena Spanò con la coreografia "Alchimia".

Ci sono stati poi per l’Institut ancora 2 secondi posti , con Sofia Maria Barmasse nella Categoria Children Modern, con la coreografia "In Viaggio", e nella Categoria Junior Classico con la coreografia di gruppo "Sleeping Beauty Waltz", presentata sul palco da Sofia Maria Barmasse, Lorenzo Bianchi, Lucia Piatti, Gaia Martinelli, Noemi Rossi, Aurora Capano, Margot Fadda, Martina Vigliocco, Matilde Foletto ed Emma Chiabotto.

Come degna conclusione della splendida giornata per l’Institut de Danse, c’è stato infine il terzo posto nella Categoria Junior Modern per la coreografia di gruppo "Attention", presentata da Sofia Maria Barmasse, Lorenzo Bianchi, Lucia Piatti, Noemi Rossi, Aurora Capano, Maria Venuti, Cecilia Zoppo, Margherita Fea, Asia Pession, Margot Fadda e Matilde Foletto.



Oltre alle medaglie e ai diplomi conquistati, gli allievi valdostani hanno anche ricevuto numerose borse di studio per stage e concorsi.

Grande soddisfazione è stata espressa ovviamente dai ballerini, che ritornano a casa tutti con almeno una medaglia al collo, ma anche dai loro insegnanti e dai genitori presenti alla manifestazione.