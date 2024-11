Pellegrino trionfa nella 10km Fis di Muonio, Graz 4o, Barp 5o. Al femminile Ganz è 7a

Il campione valdostano ha dominato la scena staccando il miglior tempo in 23’15″0 dopo essere passato al comando in ciascun rilevamento cronometrico, per superare di 7″3 il tedesco Friedrich Moch e di 16″9 il finlandese Arsi Ruuskanen. Un terzetto di ottime prove quindi per Pellegrino che esce dai test di Muonio con il podio nella sprint in classico, un piazzamento a ridosso della top ten nella distance in alternato di sabato e la vittoria odierna. E tra una decina di giorni si torna in Finlandia per le prime prove del massimo circuito: tra il 29 novembre ed il primo dicembre sono in programma un’individuale ed una sprint in classico ed una mass start in tecnica libera.

È ottima nel complesso la prova della squadra azzurra che saluta anche il quarto posto di Davide Graz, staccato di 17″ dal compagno di squadra e rimasto giù dal podio per un singolo decimo di secondo. Appena dietro, ecco Elia Barp (+17″6), quinto sul traguardo ed in linea a propria volta per un piazzamento sul podio per gran parte della distanza, mentre Paolo Ventura è buon ottavo a 21″0. Poco dopo, sedicesimo posto per Francesco De Fabiani che paga 48″ da Pellegrino, con Simone Daprà ventesimo a 55″3 e Michael Hellweger 36esimo a 1’26.

Ordine d’arrivo 10km TL maschile FIS di Muonio (Fin)