Scialpinismo: Crevacol si prepara a ospitare i futuri campioni

Le giovani promesse dello scialpinismo, under 18 e under 20, tornano nella Valle del Gran San Bernardo, in Valle d’Aosta, per sfidarsi in due prove: sabato 21 dicembre andrà in scena la Sprint Race, test di velocità e agilità, mentre domenica 22 dicembre sarà la volta della Vertical Race, una scalata verticale contro il tempo.

La zona Arp du Jeu, cuore pulsante della manifestazione, farà da base per le partenze e l'arrivo delle gare.

Oltre alle competizioni internazionali, domenica mattina è in programma una prova promozionale "open" dedicata a tutti gli atleti dai 18 anni in su, che si svolgerà sul percorso della Vertical Race, un'occasione unica per confrontarsi con i migliori giovani scialpinisti e vivere l'emozione della gara.

Questo evento internazionale, organizzato dallo Sci Club Gran San Bernardo in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Saint-Rhemy-en-Bosses, Saint-Oyen ed Etroubles, è l'ennesima dimostrazione di una costante sinergia tra Associazioni ed Enti Locali, volta a promuovere lo sport e il territorio montano.

Gli atleti under 18 e under 20 interessati a partecipare alla Coppa del Mondo Giovanile ISMF devono iscriversi attraverso le rispettive federazioni nazionali ed essere in possesso della licenza ISMF A o B.