Calcio: Nicolò Savona convocato in Nazionale

Il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques, a nome del Governo regionale, si congratulano con il calciatore valdostano Nicolò Savona per la sua prima convocazione nella nazionale maggiore. Savona, 21 anni, giocatore di Juventus Football Club, è cresciuto nelle fila dell’Aygreville prima di trasferirsi, all’età di 8 anni, alla Juventus. La convocazione del Commissario tecnico Luciano Spalletti riguarda gli incontri di Uefa National League contro Belgio e Francia.

« Siamo tutti orgogliosi per la convocazione in nazionale di un giocatore che ha mosso i primi passi calcistici nel vivaio di una delle squadre che segue con grande attenzione il calcio giovanile valdostano, scoprendo e proponendo i giovanissimi talenti alle grandi squadre di club. Nicolò rappresenta un importante esempio per i giovani e uno stimolo alla pratica dello sport in tutte le sue espressioni », commentano il Presidente Testolin e l’Assessore Grosjacques.

Nicolò Savona entra nel ristretto club dei calciatori valdostani che hanno indossato la maglia azzurra, dopo Giorgio Dal Monte, Sergio Pellissier, Paolo De Ceglie e Hans Nicolussi Caviglia.