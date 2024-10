Riparte la stagione di VdA Trailers

La stagione 2024 di VDA Trailers appena andata in archivio è stata memorabile, ma è già ora di pensare ad un 2025 che si preannuncia altrettanto intenso. Alle ore 12.00 di lunedì 4 novembre apriranno ufficialmente sul nuovo portale TORX® eXperience le iscrizioni per il Gran Trail Courmayeur, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di trail running.

L’evento, che si terrà dal 12 al 14 luglio 2025, accoglierà quasi 2000 atleti da tutto il mondo nel cuore delle Alpi, tra i paesaggi straordinari ai piedi del Monte Bianco, offrendo gare adatte ad ogni livello oltre ad eventi, conferenze, Village e molto altro della seconda edizione del Mont Blanc Trail Fest, i cui dettagli verranno svelati nei prossimi mesi: un’esperienza unica che unisce la sfida sportiva all’incanto di uno scenario alpino straordinario e che permette non solo di confrontarsi con i propri limiti, ma anche di condividere la passione per il trail running e l’amore per la montagna.

Il Gran Trail Courmayeur proporrà, come da tradizione, tre percorsi distinti, pensati per soddisfare ogni livello di esperienza e resistenza. Il GTC100 (100 km e 7.900 metri di dislivello, tempo massimo 33 ore) si snoda tra dislivelli impegnativi e passaggi tecnici, richiedendo non solo preparazione fisica ma anche determinazione e resistenza mentale. I finisher della gara regina saranno però ben ripagati per la loro impresa: il GTC100, infatti, mette a disposizione 100 PAX per potersi iscrivere al TOR330 – Tor des Géants® 2026 direttamente senza sorteggio.

Chi cerca una sfida più accessibile, ma comunque intensa e con panorami ineguagliabili, può sfidare se stesso nel GTC55 (55 km con 3800 m D+, tempo massimo 18 ore), un tracciato che permette di vivere appieno il fascino dell’alta montagna con un ambiente naturale unico. Infine, per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del trail running o preferiscono una distanza più breve ma non meno suggestiva, il GTC30 (30 km con 2000 m D+, tempo massimo 8 ore) rappresenta un'opportunità perfetta per testare le proprie capacità su sentieri immersi nella natura incontaminata della Valle d’Aosta.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno o fino al raggiungimento del numero massimo di pettorali disponibili, che anche quest’anno è stato portato a 600 per ognuna delle tre distanze, vista l’alta richiesta che ogni anno porta il Gran Trail Courmayeur al sold out.

Regolamento, percorsi e maggiori informazioni sul sito ufficiale del Gran Trail Courmayeur.