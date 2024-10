Aosta-Varese: i Gladiators hanno la meglio

Si è disputata Giovedì 24 Ottobre la partita tra L'Hockey Club Aosta, neo-assunto in IHL e il Varese, storico club Lombardo: un "derby" molto sentito per entrambe le squadre e la straordinaria partecipazione del pubblico Aostano. Quasi 800 tifosi hanno riempito gli spalti dell'Art On Ice di Aosta per sostenere la prima squadra del Club della Valle, che dopo 26 anni si è scontrata nuovamente con i Mastini.

L'Aosta ha portato a casa la vittoria, un 6 a 5, in una partita che non aveva un finale scontato, nemmeno all'ultimo minuto: due squadre attente, agguerrite, veloci, tecniche. Aosta entra sul ghiaccio cercando un gol già nei primi secondi di gioco, ma solo a 17 minuti del primo tempo Nardella, con la squadra in powerplay, ha sbloccato il gioco, conquistando la prima rete per il Club della Valle. A 24:22 del secondo tempo arriva il pareggio, con un gol del mastino Kuronen: Aosta rimonta con le reti di Garau e poi De Toni che portano il match al 3-1. Maekinen non ci sta ed accorcia le distanze per il Varese con un 3-2, che diventa con il tiro di Schina un pareggio 3-3. Ad un minuto dalla fine del secondo tempo De Santi porta in vantaggio l'Aosta: 4-3.

Il terzo tempo non permette riposo e, seppur con la squadra in powerplay, il Varese incassa il quinto gol Aostano, per mano di Timpone al 48:03. I Mastini reagiscono e trovano la rete a poco più di un minuto di distanza con Kuronen: 5-4, ma con De Toni al 54:47 il Club della Valle riesce a conquistare un gol in più: 6-4. Franchini per il Varese recupera, portando la partita al 6-5, ma il tempo è scaduto e la squadra della Valle porta a casa la vittoria. Che serata per la Valle!



Il Coach Giovinazzo, intervistato dopo il match ha dichiarato "Sono soddisfatto. Ho visto un bel gioco, abbiamo cambiato un po' le linee e stiamo crescendo: in termini di mentalità e di gioco. Qualche minuto di penalità nel momento decisivo, ma abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo tenuto noi in piedi il gioco, dal mio punto di vista, quindi son contento. Ora guardiamo alle prossime sfide."



La vittoria di Aosta rimanda alla partita in trasferta di Sabato 26 Ottobre ore 18.30 a Canazei, contro i falconi del Fassa, in ottava posizione nella classifica provvisoria e alla partita in casa di Venerdì 1 Novembre contro il Valdifiemme.



HC Aosta - HC Varese 6-5 (1-0; 3-3; 2-2)

Reti:

1° t. 17:32 Nardella



2° t. 30:49 Garau, 33:11 De Toni, 39:35 De Santi



3° t. 48:03 Timpone, 54:47 DeToni



Roster: Marinelli, Tura, Buono Ch, Nardella, Moucka, Nymenko, Mocellin, De Toni, Fraschetta, Timpone, Lenta, Berger, Garau, Viliotti, Buono Ca, Gesumaria, Lysenko, De Nardin, Pfostl, De Santi.

Coach: Luca Giovinazzo