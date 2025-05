L'Artistique Hil Valle d'Aosta Presenta "Luce": Uno Spettacolo di Pattinaggio tra Realtà e Immaginazione

Preparatevi a restare incantati! L'Artistique Hil Vallée d'Aoste presenta "Luce", lo spettacolo di pattinaggio su ghiaccio che, come ogni anno, vi condurrà in un'emozionante esplorazione tra realtà e immaginazione. Non mancate sabato 24 maggio alle ore 21:00 al Palaghiaccio di Aosta, in Corso Lancieri 47. Sarà un'occasione unica per ammirare il talento di tutti gli atleti dell'Artistique, dai principianti ai pattinatori agonisti che hanno brillato durante questa stagione.

L'ingresso è libero e aperto a tutti, un regalo per la nostra comunità.