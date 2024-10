Parata di stelle per ForTen Golden Edition, è record di iscritti alla settima edizione

Mentre è iniziato il conto alla rovescia, ForTen Golden Edition si appresta a essere l’edizione dei record. La gara in programma domenica 20 ottobre al Forte di Bard (partenza alle 10) è vicina a toccare quota 300 iscritti e nel suo settimo anno di vita sarà impreziosita dalla presenza degli atleti della Nazionale di mountain e trail runnnig che da giovedì hanno iniziato il raduno tecnico nella fortezza e sui sentieri della Bassa Valle. A indossare un pettorale saranno il veterano e capitano della selezione azzurra Xavier Chevrier chiamato a difendere lo scettro di vincitore della passata edizione. Insieme a lui, il campione italiano di corsa in montagna Isacco Costa, Andrea Elia, Elia Mattio e Roberto Giacomotti mentre tra le donne saranno sulla linea di partenza Anna Hofer, Martina Falchetti, Luna Giovanetti e Claudia Previtali. Defezione dell’ultima ora, invece, quella Arianna Dentis fermata da un leggero infortunio. Ma la lista dei top runner a Bard è lunga. Tra i favoriti per la corsa al podio c’è André Cuneaz, azzurro di mezza maratona all’Europeo di Monaco nel 2022. Per l’ingresso nella top 5 proverà a battagliare anche l’ex azzurro di skyrunning Dennis Brunod, atleta di casa al Forte di Bard. Tra i tanti, alla lista si aggiungono anche Mikael Mongiovetto e lo specialista dei trail Enzo Benvenuto. La ForTen promette spettacolo anche al femminile. Oltre alle azzurre, la corsa al podio potrebbe interessare all’ex azzurra di corsa in montagna e di maratona Catherine Bertone. Presente anche Axelle Vicari della Cus Pro Patria Milano, medaglia di bronzo al Mondiale in Thailandia 2022 e argento a squadre di salita e discesa. Ma la lista delle pretendenti è corposa e in questa si accodano i nomi di Elisa Brocard, Federica Barailler, Stefania Canale, Laura Segor e Rodica Sorici. Confermata la presenza in gara di entrambi i vincitori della passata edizione: Xavier Chevrier primo assoluto in 37’19” e Rodica Sorici, vincitrice al femminile in 46’10”.

Per la prima volta al Forte di Bard, nell’evento promosso con Atletica Monterosa e Comuni di Hône e di Bard, si correrà una prova non competitiva riservata ai ragazzi tra gli 8 e i 15 anni, con partenza prevista alle 11.15. Dalle 12 inizierà invece il pasta party mentre le premiazioni si terranno alle 13. ForTen Golden Edition è inserita all’interno del Forte di Bard Alpine Days, il festival degli sport di montagna che comprende anche sci, trekking, e-bike e arrampicata e che vivrà due intense giornate sabato 19 e domenica 20 ottobre. Tra gli appuntamenti speciali figura anche sabato 19, il convegno sul tema "La corsa dei sogni, sui sentieri, tra visioni tecniche e prospettive olimpiche", (alle 10, ingresso libero) che al tavolo dei relatori vedrà Alessandro Fornasiero ricercatore presso il CeRism, Alexa Callovini ricercatrice presso CeRism e Università di Verona e Trento, Tito Tiberti che è anche tecnico Coni di IV livello oltre al commissario tecnico della Nazionale Paolo Germanetto.

* il convegno dà diritto all’acquisizione di 0,5 crediti formativi per i tecnici Fidal.