Hockey: 500 tifosi sugli spalti per la partita tra la squadra della Valle e le Civette di Alleghe

Si è disputata Sabato 12 Ottobre ore 20.00 l'incontro tra la squadra della Valle e le Civette di Alleghe di fronte ad un pubblico di 500 persone. Un primo tempo che si è aperto con un gol di Lysenko dopo neanche 5 minuti dal fischio d'inizio, ma che ha poi visto le due squadre studiarsi, osservarsi, quasi timorose di attaccare per prime. Menzione d'obbligo ai 28 minuti di penalità per la squadra di Alleghe. Un secondo tempo molto simile al primo, equilibrato, con un numero di tiri pressochè simile: 10 per l'Aosta contro i 12 dell'Alleghe. Sblocco del gioco a 26:28 con il pareggio da parte delle Civette grazie a De Val, recuperato subito dopo dagli atleti di Giovinazzo a 36:55, con un gol di Nardella. E' il terzo tempo che regala il vero spettacolo al pubblico presente: quando Shamardin incalza e regala un gol all'Alleghe, l'Aosta non ci sta e nel giro di 4 minuti infila quattro reti ( Nimenko, Buono Ch, Timpone e Nardella) chiudendo la partita con un netto 6 a 3.

Un match tutto sommato equilibrato, che porta Aosta terza in classifica con 7 partite giocate.



Prossimo appuntamento per l'Aosta è la trasferta di Sabato 19 Ottobre contro HC 3 Zinnen Dolomites, che nella partita di Giovedì 10 ha stracciato i Falcons con un netto 12:2 e poi l'attesissima partita in casa di Giovedì 24 Ottobre contro Varese.



HC Aosta - HC Alleghe 6-3 (1-0, 1-1, 4-1)

Reti: 1° t. 4:06 Lysenko;



2° t. 36:55 Nardella;

3° t. 52:03 Nimenko, 55:15 Buono Ch, 56:20 Timpone, 56:37 Nardella



Roster: Tura, Marinelli, Buono Ch, Nardella, De Toni, Moucka, Nimenko, Mocellin, Garau, Berger, Timpone, Mazzocchi, Fraschetta, Viliotti, Buono Ca, Gesumaria, Lysenko, De Nardin, Pfstol, De Santi.



Coach: Luca Giovinazzo





HC Aosta Vs HC Trento Under16

Nella stessa giornata di ieri l'Under 16 dell'Aosta, guidata da coach Fontana, ha vinto 2 a 0 contro Hockey Trento/Valrendena U16: un match più duro del previsto per la squdra della Valle, che ha dovuto lottare non poco per conquistare quei due gol. Primo e secondo tempo entambe le squadre hanno tentato almeno una rete, senza successo: la squadra della Valle nel secondo tempo prova almeno 20 tiri. E' nel terzo tempo che Aosta riesce a sbloccare la partita e a portare a casa la vittoria: prima Giuliani a 46:43 e di seguito Picco a 58:29 portano in vantaggio la squadra.



Il prossimo appuntamento per l'under16 Aostana è in casa Sabato 26 Ottobre contro HCB Foxes Academy.

HC Aosta - Hc Trento 2-0 (0-0, 0-0, 2-0)

Reti: 1° t. 0

2 t. 0

3° t. Giuliani (46:43); Picco (58:29)

Roster: Cout, Datei, Martello, Ferrari, Giovinazzo, Giuliani, Nardella, Pietila, Pinton, Tansi, Cecconi, Farè, Minniti, Nespoli, Noszko, Picco, Pietila, Pizzagalli, Rosset, Sammarco, Tamborini, Terranova, Verderame.



Coach: Alessandro Fontana

HC Aosta Vs HC Chiavenna IHL Division 1





Si è disputata Sabato 12 Ottobre la partita che ha visto scontrarsi la Division 1 di Aosta contro quella del Chiavenna. Una partita che ha visto pagare l'inesperienza dei giovani Aostani, forse sicuri di avere la vittoria in tasca dopo il secondo tempo, per poi ritrovarsi a dover giocare il tutto per tutto all'overtime. Il primo tempo si è chiuso con un 2 ad 1, con Movchan e Sukhytski che, rispettivamente a 1:23 e 8:22 portano la squadra della Valle in vantaggio sul Chiavenna. Secondo tempo un Aosta inarrestabile con 3 reti: al 22:25 Badoglio, al 27:25 Lenta e Cicchetti a poco più di un minuto di distanza. Il Chiavenna reagisce al terzo tempo incalzando tre reti ( Peterson, Deanesi e Miknhov) portando la partita in pareggio. Si decide tutto all'overtime: Aosta tira fuori il carattere e Badoglio sigilla la vittoria ad un 6-5.

Il prossimo appuntamento per la Division 1 Aostana è Mercoledì 16 Ottobre in trasferta a Valpellice contro i Bulldogs.

Roster: Montini, Borlandelli, Rodolfi, Blanc, Capra, Charles, De Santi, Dedja, Garber, Gesumaria, Moro, Muraro, Olivo, Sukhyskyi, Tirone, Torchio, Badoglio, Carbone, Cicchetti, Frascehtta, Gerbi, lenta, Minniti, Movchan, Napoli.



Coach: Luca Giovinazzo/Alessandro Fontana



division 1 HC Aosta - HC Chiavenna 6-5 (2-1, 3-1, 0-3- ot 1-0)

Reti: 1° t. 1:23 Movchan; Sukhytski 8:22;



2° t. 22:25 Badoglio, 27:25 Lenta; Cicchetti 28:58



3° t. 0

Overttime: 61:28 Badogli