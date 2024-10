L'Hockey Club Aosta invita tutti i suoi sostenitori a una serata speciale al palaghiaccio. Giovedì 3 ottobre, alle ore 20:00, si affronteranno i Gladiatori e il Pergine Sapiens. Per ringraziare i tifosi per il loro incitamento, il club ha in serbo una sorpresa: un gadget omaggio per tutti i presenti.