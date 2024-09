Cogne Aosta Volley sigla una partnership strategica con la Volley Academy Piacenza

La Cogne Aosta Volley ha annunciato una nuova collaborazione con la Volley Academy Piacenza (VAP), una delle realtà più rinomate nel settore della pallavolo giovanile e femminile in Italia. Questa partnership segna un momento storico per la pallavolo aostana, che torna a puntare con ambizione ai campionati nazionali dopo anni di assenza. La collaborazione offre un'opportunità unica di crescita sportiva per entrambe le società, e prevede il coinvolgimento di atlete e staff tecnici in un progetto comune strutturato su due fronti.

Da un lato, la Volley Academy Piacenza metterà a disposizione la propria esperienza per sostenere lo sviluppo delle giovani atlete della Cogne Aosta Volley. Dall'altro, la società aostana, punto di riferimento per la pallavolo locale, si prepara a competere in un campionato nazionale nella stagione 2025/2026 grazie al supporto della VAP. La collaborazione non si limita agli aspetti tecnici, ma mira a creare un ambiente positivo e stimolante, favorendo la crescita personale e sportiva delle atlete, con un percorso formativo su misura per ciascuna giocatrice, dal livello base fino a quello più competitivo.

Il ritorno della Cogne Aosta Volley in un campionato nazionale rappresenta un cambiamento significativo per il club e per l'intero territorio valdostano. Dopo anni di assenza dal panorama professionistico italiano, il club si prepara a rientrare con l'intenzione di dimostrare il valore del proprio vivaio. Questo obiettivo ambizioso coinvolgerà tutta la comunità locale, che sarà chiamata a sostenere questa sfida.

Corrado Marchetti, presidente della Volley Academy Piacenza, ha espresso soddisfazione per l’accordo, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le due società. Il progetto prevede allenamenti congiunti tra la Valle d'Aosta e l'Emilia, tornei di categoria, campi estivi, clinic tematici e workshop formativi per tecnici e dirigenti. Marchetti ha evidenziato come questa sinergia offrirà un percorso personalizzato per le atlete di entrambi i club, ponendo al centro valori come il divertimento, la crescita e il lavoro di squadra.

Anche Jean Marie Truffa, presidente della Cogne Aosta Volley, ha manifestato grande orgoglio per l’avvio di questo nuovo capitolo. Truffa ha ricordato come sia passato troppo tempo dall'ultima partecipazione di una squadra valdostana a un campionato nazionale, sottolineando la determinazione del club a lavorare con passione per raggiungere questo ambizioso traguardo. La cooperazione con la Volley Academy Piacenza è vista come un'opportunità straordinaria per le giovani atlete della Cogne Aosta Volley, che potranno formarsi al fianco di una delle migliori realtà del settore giovanile italiano.

Giampiero Baldon, Team Manager della Cogne Aosta Volley, ha ribadito l’importanza della collaborazione, definendo il progetto una sfida di altissimo livello che coinvolgerà atleti, tecnici e l’intera società.