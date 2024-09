Hockey: HC Pinerolo Storm Vs HC Aosta 22 Settembre IHL Division 1

Si è disputata Domenica 22 Settembre presso l'Ice Pole di Pinerolo la partita che vede impegnate il Club di Aosta e quello di Pinerolo, davanti ad un pubblico di circa 200 tifosi. La formazione guidata da coach Giovinazzo gioca bene i primi minuti, fino allo 0 a 1 che porta i giovani Aostani a perdersi in facili distrazioni, giocando con difficoltà. Dopo il pareggio avversario la testa e il nervosismo fanno da padroni e la squadra si spegne subendo 3 goal. A 7 minuti dalla fine i nostri atleti della Division 1, con ancora negli occhi la vittoria del giorno precedente contro i Diavoli di Milano, non ci stanno: Coach Giovinazzo chiede di crederci e con la squadra 3 contro 5 mette 2 attaccanti. Ecco un 4a2. Dopo toglie il portiere e in 6 uomini fa 4a3.

A 40 secondi dalla fine il 4a4 e a 16 secondi il 4a5.



Una partita in trasferta che sembrava ormai persa viene vinta con una raffica di goal a pochi minuti dalla fine: ora la squadra è prima in classifica con due vittorie alle prime due.

De Santi (16:32)

Gesumaria (54:04)

De Santi (56:23)

Lenta (59:31)

Sukhytskyi (59:53)



Due giornate intense per questa nuova stagione dell' Hockey Club Aosta , che aprono le porte ai prossimi appuntamenti della DIVISION 1



IN CASA Sabato 12 Ottobre vs Hockey Club Chiavenna

TRASFERTA Mercoledì 16 Ottobre vs Hockey Club Valpellice Bulldogs ASD

Roster: Montini, Borlandelli, Napoli, Cicchetti, Lenta, Fraschetta, Badoglio, Gerbi, Moro, Minniti, Carbone, Savelli, Movchan, Charles, De Santi, Gesumaria, Torchio, Muraro, Blanc, Garber, Tirone.