A Viareggio la Coppa Italia della Nazionale Medici Calcio

Versilia diventa capitale del calcio che conta, ma questa volta non saranno le star della Serie A a prendersi la scena. Da giovedì 19 a domenica 22 settembre, Viareggio ospita un torneo unico: la Coppa Italia dei medici-calciatori. Un evento in cui chi è abituato a tenere in mano lo stetoscopio si infila i guanti da portiere o calcia rigori, unendo la passione per lo sport con l’impegno quotidiano per la salute.

Non è solo un torneo, è una festa, un inno al calcio vero, quello che si gioca per amore del gioco e per una causa più grande. Sullo sfondo, le spiagge della Versilia, ma in campo sarà lotta dura: undici squadre pronte a contendersi il titolo, con un obiettivo preciso, quello di vincere, certo, ma senza mai dimenticare che in gioco, qui, c’è molto di più.

I preparativi, per questa manifestazione ormai consolidata che richiama professionisti del settore sanitario da tutta Italia, arrivata alla ventunesima edizione, sono stati meticolosi, come si conviene a un evento di tale portata. Il presidente della Nazionale Medici Calcio, Giovanni Borrelli, insieme con il segretario Francesco Stanzione, hanno curato tutto nei minimi dettagli. E tutto è pronto per il calcio d’inizio.

Alla “Festa della Salute iCare” anche il ministro Abodi

La Coppa Italia si inserisce nella "Festa della Salute iCARE”, un evento promosso con il contributo del Comune di Viareggio e organizzato in collaborazione con Motore Sanità con un obiettivo chiaro: porre il paziente al centro del dibattito, analizzando l'attuale sistema sanitario, individuandone i punti di forza e le criticità per tracciare un percorso di miglioramento. Durante i tre giorni di convegni e attività, la città della Versilia accoglierà tanti esperti e i maggiori stakeholder del settore sanitario che si confronteranno con le associazioni di pazienti e con i rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali. Oltre al sindaco, Giorgio Del Ghingaro, che farà gli onori di casa, sono attesi a Viareggio il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, il sottosegretario con delega all’Innovazione, Alessio Butti, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Un’edizione da record con 11 squadre

In campo, sono ben undici le squadre che si sfideranno per conquistare l'ambito trofeo, un record assoluto rispetto alle precedenti edizioni, segno di un crescente interesse per la Nazionale Medici Calcio, che quest'anno ha anche superato i confini nazionali, con i Tricolori disputati in Albania lo scorso giugno.

Tra i partecipanti spicca Melito Porto Salvo, la squadra che ha conquistato più Coppe Italia, con sette trionfi. E poi Milano Brianza, con tre successi, Cosenza e Trinacria Palermo, entrambe con due Coppe in bacheca, così come Napoli. Poi c’è Napoli Flegrea, detentrice del titolo dopo la vittoria per 3-1 contro Melito nell’ultima edizione disputata a Cotronei, in Sila. A completare il quadro ci sono Taranto, Salerno, Avellino e Bologna, pronte a cercare il loro primo successo.

La formula del torneo prevede tre gironi, due da quattro squadre e uno da tre. Alla fine della prima fase verrà stilata una classifica generale e le prime otto squadre accederanno ai quarti di finale, previsti per sabato mattina. Nel pomeriggio si disputeranno le semifinali, mentre le squadre escluse daranno vita a un triangolare nella mattinata di sabato.

I campi di gara saranno il "Luciano Martini" e il complesso sportivo "Marco Polo", quest'ultimo teatro della finale per il primo e secondo posto, che si giocherà domenica 22 settembre alle ore 10. In attesa di vedere chi alzerà il trofeo, l’intera Versilia si prepara a vivere un weekend all'insegna del calcio e della salute, in cui la passione per lo sport e l’impegno per il benessere collettivo si fonderanno in un evento che promette di lasciare il segno.

La Festa della Salute iCARE è organizzata in media partnership con QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, Askanews, One Health, Mondosanità, Eurocomunicazione.