Gli aquilotti 2011 al Mondial des Pupilles Under 13 in Francia

Gli aquilotti 2011 sono l'unica squadra italiana e valdostana ammessa (ottava partecipazione dell’Aygreville) al torneo Under 13, uno dei più prestigiosi al mondo. Fondato nel 1986, il Mondial des Pupilles ha una lunga storia di promozione del talento giovanile nel calcio, attraendo squadre giovanili provenienti da tutto il mondo, offrendo un'opportunità unica per i giovani giocatori di confrontarsi con talenti di diverse culture e stili di gioco; ogni anno vi sono squadre provenienti da oltre 25 paesi.

La partecipazione a questo torneo rappresenta un'opportunità di crescita non solo a livello sportivo, ma anche in termini di valori di squadra, disciplina e impegno per i 16 atleti che saranno ospitati, a coppie, dalle famiglie bretoni, nella località di Douarnenez, sull’Oceano Atlantico.

“Siamo orgogliosi di poter partecipare ancora una volta a questo importante torneo internazionale che sottolinea come il nostro impegno a favore delle categorie giovanili sia sempre maggiore. Dichiara il Responsabile dell’attività di base dell’ASD Aygreville Calcio Samuele Zoppo. Ci tengo inoltre a ringraziare la Banca di Credito Cooperativo Valdostana che ci supporta finanziariamente per la trasferta, dimostrando ancora una volta di dedicare un’attenzione particolare ai giovani, al contesto locale promuovendo valori di mutualità, prossimità, comunità e vicinanza alle persone.”

La partenza dei 16 ragazzi ammessi al torneo è prevista per la tarda serata di martedì 7 maggio con rientro lunedì 13 maggio.