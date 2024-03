MILLET TOUR DU RUTOR EXTRÊME "Venerdì parte la 21ª edizione"

Millet Tour du Rutor Extrême, tutto pronto per una 21ª edizione dalla doppia valenza. La super classica valdostana, in programma da venerdì a domenica sulle vette che dominano gli abitati di La Thuile, Valgrisenche e Arvier, sarà unica tappa italiana 2024 del prestigioso circuito di La Grande Course e prova finale di Coppa Italia FISI. Al via grandi campioni e numerosi amatori pronti a gareggiare in una sfida “extrême” di nome e di fatto come dimostra il suo tracciato: 3 giorni di gare con 7000 mt di dislivello positivo totali, 25 cambi di assetto, 66 km di sviluppo tra salite e discese in free ride, 6 km di creste con passaggi oltre i 3000 mt.



Chiuse le iscrizioni, i numeri ufficiali contano 174 squadre senior (22 femminili) a rappresentanza di 15 differenti paesi. A questi vanno aggiunti i partecipanti alla nuova iniziativa, la salita non competitiva “Team 85”, e gli 83 giovani atleti che correranno individualmente su percorsi a loro dedicati, ma comunque altamente tecnici e selettivi.



Come sempre, promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche faranno da contorno a questo grande evento internazionale che ha nel proprio DNA un forte rispetto per l’ambiente e per chi è in difficoltà.



I FAVORITI:

i vincitori dell’ultima Pierra Menta Xavier Gachet – William Bon Mardion contro i campioni del mondo long distance Robert Antonioli – Mathéo Jacquemoud. Loro le star di questa 21ª edizione del Millet Tour du Rutor Extrême. Attenzione però a non sottovalutare le due coppie Sci Club Corrado Gex composte da Nadir Maguet – William Boffelli e Francois Cazzanelli – Stefano Stradelli. Non solo, a candidarsi per un ruolo di protagonisti vi sono anche il fuoriclasse del trail running Francois D’Haene al via con l’ex nazionale transalpino Alexis Sevennec. Menzione d’obbligo anche per i giovani Andrea Prandi - Matteo Sostizzo, Sébastien Guichardaz – Alex Rigo e per i gemelli valdostani Jacques -Didier Chanoine.



Al femminile, alla luce di quanto visto la scorsa settimana sulle nevi del Beaufortain, i favori dei pronostici sono tutte per le cugine transalpine Lora e Lena Bonnel. In lizza per un posto sul podio troviamo invece Claudia Boffelli – Lisa Moreschini. Si potrebbero invece giocare un piazzamento nella top five Anna Tybor – Iwona Januszyk e Giorgia Felicetti – Stephanie Kröll.