Valle d'Aosta protagonista alla Boxing Night Pro: Federica Macrì vola nel ranking internazionale

L'evento, la "Boxing Night Pro", organizzato dalla Boxe Fitness Barge, ha offerto una vetrina di grande spessore per gli atleti, che hanno dimostrato talento, impegno e determinazione su ogni centimetro del ring.

Il momento più atteso della serata è stato il match professionistico che ha visto Federica “La Cattiva” Macrì affrontare la serba Gordana Marjanovich. Nonostante l’esperienza dell’avversaria, con 13 incontri da professionista e titoli europei nella kickboxing, Federica ha offerto una prestazione dominante, vincendo tutti i round e imponendosi nettamente ai punti. Grazie a questa vittoria, la pugile valdostana, 24 anni, ha scalato la classifica internazionale, arrivando al 30° posto nel ranking mondiale nella categoria Pesi Mosca. Un traguardo che conferma la sua crescita e il suo valore, mettendo in evidenza come il suo futuro possa riservare ulteriori soddisfazioni.

Oltre al match di Macrì, anche gli altri pugili valdostani hanno dato prova di grande valore. Gianmaria Trapin, giovane promessa di 15 anni nella categoria Junior 52 kg, ha messo in mostra una prestazione solida e completa, anche se un pareggio, seppur molto stretto, ha chiuso il suo incontro. Nonostante la decisione dei giudici, Trapin ha certamente guadagnato un'importante esperienza per la sua carriera.

Un altro esordiente della serata, Jaele Reyes, classe 2007 e categoria Youth 55 kg, ha dato tutto in un match molto equilibrato ma è stato sconfitto ai punti. Il suo impegno e la sua determinazione sono comunque da sottolineare, poiché anche nelle sconfitte si possono trarre insegnamenti fondamentali per la crescita.

Sui ring della serata, anche il talentuoso Jastin Kocecku, classe 2010 e categoria School Boys 50 kg, ha dimostrato di essere una stella in ascesa, vincendo nettamente contro Federico Truscelli e infliggendo all'avversario ben due conteggi. Con un record immacolato di sei vittorie su sei incontri disputati, Kocecku continua a farsi notare nel panorama della boxe giovanile.

Le due giovani promesse Viola Lombardi (11 anni) e Agata Navarretta (10 anni), in categoria Allieve, hanno dato spettacolo, con Viola che ha pareggiato il suo incontro e Agata che ha ottenuto una vittoria convincente contro una avversaria locale.

Un altro pugile a far parlare di sé è Nicolò Rossotto, 17 anni, che, dopo un periodo di stop a causa di un infortunio, ha fatto il suo ritorno sul ring con una vittoria convincente contro il ligure Diego Camurzio, infliggendo anche un conteggio al suo avversario. La prestazione è stata più che positiva, dando a Rossotto la fiducia necessaria per proseguire con la sua carriera.

Anche Christian Lombardi, 17 anni, campione regionale in carica nella categoria Youth 60 kg, ha confermato la sua forza, imponendosi nettamente sul piemontese Daniele Grifo e portando il suo record a 11 vittorie e 2 sconfitte, continuando la sua striscia positiva.

In una serata che ha celebrato il talento e il sudore dei pugili valdostani, il bilancio non può che essere positivo. Non solo la prestazione di Federica Macrì, che con la sua vittoria professionistica si è consacrata ulteriormente nel panorama internazionale, ma anche quella di tutti gli altri atleti che, con le loro performance, hanno mostrato come la boxe in Valle d'Aosta stia vivendo una stagione d’oro. La Rocky Gym Aosta - CRAL Cogne e il maestro Luca De Carolis hanno dimostrato ancora una volta di saper coltivare e formare giovani talenti pronti a farsi valere a livello nazionale e internazionale.