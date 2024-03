Stop al calcio dilettantistico in Piemonte e Valle d'Aosta a causa del maltempo

Con un comunicato ufficiale diffuso questa mattina, il Comitato informa che tutte le partite di calcio a 11 maschile e femminile, comprese quelle a livello regionale e provinciale, nonché l'attività di base, sono state annullate per venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 marzo 2024. Tale decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli atleti e dei tifosi in un contesto meteorologico avverso.

La giornata di partite cancellate verrà recuperata nel prossimo fine settimana, tra l'8 e il 10 marzo, con un conseguente slittamento dei campionati di una settimana. Si svolgeranno invece regolarmente le partite di calcio a cinque previste per venerdì 1, sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 marzo 2024.