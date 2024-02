Spostato a sabato 11 maggio il quarto K+ Antey-Chamois

L’edizione del K+ Antey-Chamois si svolgerà sabato 11 maggio 2024, una settimana più tardi rispetto alla data prevista in origine.

La decisione è stata presa dagli organizzatori del Csain della Valle d’Aosta in occasione delle riunioni autunnali che hanno coinvolto diversi enti del mondo della corsa in montagna e del podismo al fine di evitare sovrapposizioni nel complesso e variegato calendario regionale. K+ Antey-Chamois si colloca in una settimana in cui non ci saranno altri eventi, lontano anche dal Vertical Fénis del primo maggio che aprirà la stagione delle gare di sola salita.

La formula della manifestazione non cambia e anche per la quarta edizione di K+ Antey-Chamois ci saranno tre tipologie differenti di gare. I concorrenti potranno scegliere la prova individuale o a coppie della durata di sei ore, con salita a piedi e discesa in funivia oppure il tradizionale vertical con una salita secca.

Partenza per tutti dal campo sportivo di Antey-Saint-André, breve tratto di trasferimento fino a Buisson, all’imbocco del sentiero, zona cambio e arrivo nel borgo di Chamois.

Le iscrizioni apriranno giovedì 1° febbraio sul sito wedosport.net . Quota di 25 euro per il K+ individuale, di 45 euro per la prova a squadre e di 20 euro per la sprint (salita singola). Fino al 14 febbraio la quota di iscrizione per la sola gara a coppie sarà scontata di 10 euro.

Il K+ Antey-Chamois è il primo evento della stagione firmato da Cervino Sport Events e Csain della Valle d’Aosta, che stanno anche lavorando alla terza edizione di Cervino Matterhorn Ultra Race in programma dal 26 al 28 luglio 2024.