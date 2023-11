Beach Volley: i valdostani Alex Taccone e Henri Bianchi ai campionati italiani

Prima tappa: Lombardia sabato 25 Novembre.

Alex Taccone, classe 1995, si avvicina al mondo della pallavolo a 23 anni, e si fa notare per le sue indiscusse capacità prima nel Borgofranco (2018-2019) prima divisione, poi nel Borgofranco ma in Serie C, sfortunatamente interrotta dalla nota pandemia del 2020.

Subito dopo inizia una nuova esperienza nella serie B dell'Alto Canavese, per poi lasciare e trasferirsi in Spagna, Valencia, dove é iniziata la sua reale passione: il beach volley. Di ritorno dalla Spagna inizia la sua ascesa inarrestabile nei campi e tornei di Beach Volley valdostani.