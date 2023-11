Danza: Sofia Maria Barmasse e Luna Rainero a Roma

In piedi Luna Rainero la prima a sx, Sofia Maria Barmasse la seconda da dx, al centro l'insegnante Valeria Fiore

Sabato 4 e domenica 5 novembre, a Roma, le due allieve dell’Institut de Danse du Val d’Aoste, Sofia Maria Barmasse (11 anni) e Luna Rainero (16 anni), hanno partecipato al 2° incontro, per l’anno accademico in corso, del progetto biennale di perfezionamento coreutico organizzato da “InFormazione Danza”, denominato “Ballet Studio”. Per le due giovanissime ballerine valdostane si tratta dell’anno conclusivo di questo importante percorso di formazione, che terminerà a giugno, al Teatro Vittoria di Roma, con uno spettacolo finale.

Il programma di questo fine settimana prevedeva lezioni di danza classica con il maestro Alessandro Bigonzetti, di contemporaneo con la maestra Valeria Santoro, di musica con l’insegnante Valeria Fiore, di anatomia e infine di laboratorio coreografico con il maestro Amedeo Iagulli. Si tratta di artisti di assoluto valore, che accompagneranno le allieve durante tutto il percorso, con una cadenza mensile.

Prossimo appuntamento a dicembre.