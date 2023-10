L’Olimpia Volley Aosta diventa “Cogne Olimpia Aosta”

Questa sponsorizzazione rappresenta un importante passo avanti nella consolidazione del legame tra la Cogne Acciai Speciali e il mondo della pallavolo ad Aosta, e include un supporto significativo per il settore maschile.

In veste di Main Sponsor, la Cogne Acciai Speciali fornirà il supporto finanziario necessario per consentire alla squadra di perseguire con determinazione il proprio obiettivo di competere ai massimi livelli.

Il presidente della Cogne Olimpia Aosta, Fabio Mastrolorenzi, esprime il proprio apprezzamento per questa collaborazione con la Cogne Acciai Speciali, una società da sempre simbolo della Valle d'Aosta, ritenendo che rappresenti un'opportunità unica per migliorare l'offerta sportiva.

"Ringraziamo la Dottoressa Pirovano e il suo team per il loro sostegno e per averci fatto entrare a far parte del sistema sportivo della Cogne Acciai Speciali. In campo, metteremo il massimo impegno, sportività e passione, caratteristiche distintive dell'Olimpia Volley. Speriamo che questa partnership segni l'inizio di una relazione duratura e proficua", conclude il presidente Fabio Mastrolorenzi.